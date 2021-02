COVID-19: Nova variante está a preocupar os investigadores em Portugal

Como sabemos, o SARS-COV-2 tem sofrido várias mutações e há algumas variantes mais contagiantes e perigosas. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), em Portugal já foram detetadas oito variantes genéticas na amostragem nacional.

Há, no entanto, uma recente, que está a preocupar os investigadores! A mutação L452R.

Variante representa 6,8% de todos os casos de COVID-19 em Portugal…

Os investigadores portugueses têm estado muito atentos às mutações do SARS-COV-2 que circulam no nosso país. Além das estirpes de África do Sul e do Reino Unido, os investigadores estão agora preocupados com uma nova estirpe que foi detetada em Portugal. Esta variante pode revelar-se preocupante no contexto da evolução da pandemia em Portugal.

De acordo com as informações, esta variante tem semelhanças a uma outra variante inicialmente identificada na Califórnia.

Segundo o investigador João Paulo Gomes…

É uma mutação que está, não só, no domínio de ligação das nossas células, potenciando eventualmente uma maior transmissão, mas também está associada – dados experimentais apontam para isso – à falha de ligação dos nossos anticorpos

Esta estirpe foi detetada em novembro em apenas três casos, de três concelhos, o que correspondia 0,7% de prevalência. Atualmente representa 6,8% de todos os casos de COVID-19 em Portugal, distribuídos por 32 concelhos.

Por outro lado, a prevalência da variante do Reino Unido é muitíssimo elevada. Houve semanas em que a variante britânica crescia a uma taxa de 90% por semana (tento o Governo alterado a estratégia).

Há três semanas passou para 50% a 60% e a taxa de crescimento agora, a nível nacional, ronda os 19%”, referiu o especialista.

Os primeiros casos da variante britânica terão chegado a Portugal, segundo as estimativas dos investigadores, durante o mês de dezembro.