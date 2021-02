O ano de 2021 tem sido, infelizmente, fértil em problemas de segurança. As situações acumulam-se e os dados dos utilizadores são expostos e as suas credenciais são tornadas acessíveis a hacker e a atacantes.

Uma nova situação está agora a ser reportada e terá um impacto muito grande. Surgiu na Internet uma combinação de dados que expõem 3,2 mil milhões de emails e passwords reveladas na maior compilação de sempre.

COMB: a maior compilação da história

O COMB não é por si um roubo de dados, mas sim a compilação de muitas fugas de informação anteriores. Está a ser considerada no mundo da segurança como a maior compilação de todos os tempos e reúne num único local 3,2 mil milhões de emails e passwords.

Estes foram obtidos de diversas fontes, que foram explorando vulnerabilidades ao longo do tempo. Assim, cada um destes pares de email e passwords pode ser explorado e dar acesso a serviços onde essas credenciais podem ser exploradas.

Emails e passwords revelados na Internet

O pior desta situação é que os dados são agora públicos e podem ser explorados por todos. Surgiram na Internet e podem ser descarregados para depois serem usados por qualquer atacante. Ordenadas alfabeticamente e com scripts para serem consultadas, tudo fica, infelizmente, simples de ser explorado.

Do que foi possível apurar, estes dados dão acesso a muitos serviços e apps. Falamos do Gmail, um dos mais usados serviços da Internet, mas também do Outlook, do Netflix, do Facebook, do LinkedIn, do Bitcoin e muitos mais.

Hora de mudar as passwords nos diferentes serviços

Quem pretender avaliar o seu endereço de email poderá já fazê-lo. A Cybernews criou uma ferramenta quer permite realizar uma pesquisa no COMB. Dado o volume de endereços de email, dificilmente haverá utilizadores que não estejam vulneráveis.

A única base de comparação remonta a 2017, onde surgiu na Internet uma lista com 1,4 mil milhões de emails e passwords. A COMB (Compilation of Many Breaches) mais do que duplica este valor e compromete muitos mais utilizadores. A solução imediata é mesmo a mudança das passwords nos diferentes serviços que usem, criado uma forte e segura.