Os assistentes virtuais estão cada mais presentes no nosso dia a dia. Para além dos smartphones, o seu ponto de partida, podemos encontrá-los também em dispositivos IoT e em muitas mais plataformas e dispositivos.

Se podemos ver já a Siri e a Cortana no desktop, o Assistente da Google ainda não deu esse passo. Na verdade, podemos agora usar esta proposta da Google no PC, ainda que de forma não oficial. É uma amostra do que podemos ter e que esperamos que um dia seja uma realidade.

Usar o Assistente da Google é algo simples e muito prático. Com um simples comando abrimos a porta à Internet, a uma lista completa de informação e até a controlar outros dispositivos e serviços. Pois todas estas capacidades estão agora disponíveis em qualquer PC.

Seria de esperar que esta novidade chegasse pelas mãos da Google, mas este não é o caso. O Assistente Google chega ao Windows, ao macOS e ao Linux pelas mãos de Melvin L. Abraham, que lançou esta proposta no GitHub, acessível a todos.

Com este cliente do Assistente da Google podem realizar todas as ações que se habituaram a fazer num smartphone Android ou noutro dispositivo. Basta usar o bem conhecido Ok Google e dar depois o comando, em português ou em qualquer outro idioma suportado.

Integrado perfeitamente no Windows e noutros sistemas, apresenta uma janela com as dimensões adequadas. Esta conterá as respostas, sejam elas texto, imagens ou qualquer outro formato. É, como esperado, um cliente completo do Assistente Google.

anterior próxima

Apesar de não ser um processo rápido, a instalação e configuração deste cliente é simples. Basta seguir todos os passos apresentados pelos criadores e usar a uma conta Google em 10 minutos podem estar a dar comandos de voz. As opções presentes são muitas e até permitem uma atualização simples de novidades.

Se estão habituados a usar o Assistente Google, então devem testar esta proposta. Está ainda num estado inicial, mas promete trazer este assistente para o desktop, algo que a Google ainda não resolveu fazer, apesar de ser quase essencial.