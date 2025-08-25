CTT suspendem envio postal de encomendas para os EUA

Os CTT – Correios de Portugal vão suspender o envio postal de encomendas para os Estados Unidos da América (EUA). A decisão deve-se ao fim do regime de isenção de taxas alfandegárias nas mercadorias importadas, ordenado por Donald Trump.

Num comunicado, os CTT informam que, a partir de manhã, dia 26 de agosto, vão suspender temporariamente o transporte de bens "em todos os produtos de correio, encomenda de serviço universal e encomenda expresso Internacional" para os EUA.

O envio de encomendas contendo bens para os EUA poderá continuar a ser assegurado através do produto Internacional Premium, para clientes contratuais da CTT Expresso, que permite envios até 30 kg com recolha e entrega no local mais conveniente, sendo as taxas suportadas pelos destinatários.

Escreveu o serviço, dando conta de que fica de fora da suspensão o correio com destino aos EUA que contenha apenas "documentos" e "ofertas entre particulares de valor inferior a 100 dólares".

Anúncio dos CTT segue o de serviços de outros países europeus

A decisão deve-se à alteração do regime dos chamados Minimis, por ordem do Presidente norte-americano Donald Trump, que vai entrar em vigor a partir de sexta-feira, dia 29 de agosto.

Com esta mudança, deixa de haver isenção de taxas e todas as encomendas com destino aos EUA passam a pagar direitos alfandegários.

Segundo os CTT, "esta alteração afeta diretamente os fluxos postais internacionais e obriga os expedidores a pagar os direitos aduaneiros antes do transporte para os EUA".

Através dos CTT, os correios portugueses juntam-se aos de outros países, como França, Alemanha e Bélgica, na suspensão de envios postais de bens para território norte-americano.

Para já, "os detalhes dos novos requisitos ainda não estão totalmente esclarecidos pelas autoridades alfandegárias dos EUA e exigirão adaptações operacionais por parte das empresas postais mundialmente".