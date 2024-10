Samsung confirmou que a atualização para o Android 15 foi adiada para 2025

A Samsung tem conseguido mudar o seu cenário referente às atualizações do Android. Para além de alargar o número de anos em que os smartphones são suportados, estas chegam de forma mais rápida e alargada. Curiosamente, este ano, com o Android 15 esse cenário parece voltar a ser invertido. A Samsung confirmou agora que a atualização One UI 7 com o Android 15 foi adiada para 2025.

O Android 15 tem sido um ciclo de lançamento estranho, uma vez que a Google lançou pela primeira vez os seus mais recentes telefones Pixel sem a mais recente atualização. Desde então, o Android 15 foi lançado para o AOSP e deverá ser lançado nos telefones Pixel em breve.

A Samsung, no entanto, tem lutado com a atualização do Android 15, que vem com uma grande reformulação. Esperava-se que a primeiro beta da One UI 7 fosse lançado já em agosto, mas foi adiada “por tempo indeterminado” devido a vários problemas. Este tema caiu no esquecimento, mas a Samsung confirmou agora que irá lançar a sua atualização do Android 15 em beta “antes do final do ano”.

Este novo calendário acaba por trazer uma nova questão para os utilizadores dos smartphones Samsung. Afinal quando será feito o lançamento da versão final? Na keynote de abertura da Samsung para o SDC 2024, a empresa confirmou que a sua atualização do Android 15 não será lançada até 2025 no “próximo Galaxy”.

A versão oficial do One UI 7 com todas as características revolucionárias de IA será lançada no próximo ano com a próxima série Galaxy S.

Por outras palavras, não veremos esta atualização até ao lançamento do Galaxy S25. Este chegará, provavelmente, em meados de janeiro. Esta data está muito longe do lançamento da Samsung no final de outubro da primeira versão estável do Android 14 no ano passado.

Provavelmente significará que os utilizadores dos Samsung Galaxy esperarão até 4 meses, ou até mais, para que a versão mais recente do Android seja lançada nos dispositivos atuais. Caso se confirme esta janela temporal, será ainda mais demorada a chegada do Android 15 e a One UI 7.