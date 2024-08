Dica: problemas com o GPS no Android? Esta opção melhora a localização do smartphone

Com tantas apps a requerer a localização exata do utilizador, ter o GPS a funcionar de forma perfeita no smartphone é essencial. Se alguns truques podem contornar o problema, há uma opção que, de forma simples, dá uma melhoria grande a esta função dos smartphones Android. Descubra como ativá-la.

O GPS é uma das invenções mais bem sucedidas dos tempos modernos. Com a sua constelação de satélites, dá aos utilizadores uma previsão muito próxima da sua localização. Com este dado muito pode ser feito, sendo oferecidas apps, serviços e até informação específica.

Por ter esta importância grande, o GPS deve funcionar de forma correta num smartphone Android. Este garante mecanismos de calibração, como o conhecido movimento do 8, mas tem ainda mais opções para ajudar no sistema operativo da Google.

Caso o GPS não esteja a funcionar corretamente ou os utilizadores necessitem de uma localização mais precisa, há uma opção no Android que podem ativar para aumentar a qualidade do sinal. Para a ativar, ou garantir que está ativa, basta abrir as Definições e depois escolher a opção Localização. De notar que esta está perto do final das opções desta área.

Aqui dentro, devem depois escolher a opção Serviços de Localização. Esta está após a lista das apps que usaram o GPS recentemente. Devem continuar com a escolha da opção Precisão da localização da Google, o que dará acesso à opção que pretendemos.

Esta, de nome Melhorar a precisão da localização, deverá ser ativada caso ainda não esteja. Segundo a Google, ao ativar esta opção, irá ser usado um conjunto de informação adicional, como as redes Wi-Fi, dados dos operadores e dados de outros sensores.

Esta é uma mudança simples, mas que fará toda a diferença na localização que o Android conseguirá obter. Não usará apenas o sinal de GPS, mas conseguirá ter ainda mais informações de outras fontes, igualmente seguras e importantes.