Volvo EX30: Está a chegar o SUV elétrico mais pequeno da marca

A Volvo está a apostar forte no mercado dos SUV elétricos. Depois de apresentar o luxuoso EX90, que chegará ao mercado nacional em 2024, a empresa sueca prepara-se para desvendar o Volvo EX30. Este será um pequeno SUV que terá a sua estreia mundial a 7 de junho.

Volvo EX30: Temos pequenas grandes ideias

O nome EX30 já andava a circular há algumas semanas. Agora começa-se a alinhar a informação e já existe data para revelar o novo SUV 100% elétrico.

Como temos visto, a Volvo aposta tudo na dimensão do veículo. "Temos pequenas grandes ideias", afirma a empresa no seu comunicado de imprensa. E, de facto, é provável que o veículo se integre na série 40 de veículos elétricos da Volvo, incluindo o C40 Recharge e o XC40 Recharge.

Mas continuará a manter a sua forma de SUV, o que significa que provavelmente andará mais alto do que o C40 Recharge. Com este veículo elétrico, a Volvo vai atrás dos clientes mais jovens, o tipo de cliente que procura um carro seguro, com dimensão, familiar, mas sem perder as linhas desportivas.

O CEO da Volvo disse-o no ano passado, quando a empresa apresentou pela primeira vez a sua futura gama de veículos elétricos.

Escolha um SUV mais pequeno, que seja mais adequado para condução urbana, talvez para compradores do primeiro carro.

A marca, além de transmitir influências de design e tecnologias a outras propostas do seu grupo, preocupa-se com uma linha de design que quer captar a atenção da chamada Geração Z. Aqueles jovens de 18 e 19 anos. Isto é sem dúvida uma nova tentacularidade, visto que a marca sempre comunicou para um tipo de cliente mais maduro.

Ao entrar neste mercado, a Volvo sabe que o EX30 terá muita concorrência quando for lançado. Para além dos SUV elétricos compactos de duas filas que dominam atualmente o mercado - Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6 - existe também uma série de novos modelos que a Volvo terá de enfrentar, incluindo o seu primo Polestar 4, entre outros.