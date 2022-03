A população da Rússia tem sido também uma vítima no conflito que o país impôs à Ucrânia. O governo russo tem tomado medidas fortes o que toca à censura e bloqueou já muitas das redes sociais e outras fontes de notícias.

Como resposta direta, e para contornar todas estas limitações, os utilizadores dos smartphones na Rússia encontraram uma alternativa. O download e a utilização de VPNs disparou no país e são atualmente as apps mais descarregadas da App Store e Play Store na Rússia.

Utilização de apps de VPN cresce na Rússia

O final da semana passada trouxe novidades importantes para os cidadãos na Rússia. O bloqueio das redes sociais e de muitos meios de comunicação do Ocidente veio criar limitações na informação que está disponível e a que todos podem aceder.

O resultado prático está agora à vista, com uma procura continuada por esta informação. Para isso é obrigatório a utilização de uma VPN, para simular uma nova posição geográfica para a Internet. A sua utilização cresceu agora para valores nunca vistos, em especial na App Store e na Play Store.

Disparam os downloads na App Store e Play Store

Os números apontam para um crescimento de instalação que ronda os 1200% desde que a invasão da Ucrânia foi iniciada. Somente no primeiro dia de março, as apps de VPN registaram quase meio milhão de downloads na Rússia, em comparação com uma média de 10.000 downloads por dia no mês passado.

Os números apresentados são o resultado do regulador de comunicações local Roskomnadzor ter bloqueando o acesso a várias redes sociais e sites de notícias. Esta medida foi apresentada como sendo necessária para impedir a propagação de quer notícias falsas sobre a situação na Ucrânia.

Cresce a procura de informação sobre a Ucrânia

Estes valores devem agora ser reduzidos ao mínimo, uma vez que as lojas de apps da Google e da Apple deixaram de estar acessíveis. Ainda assim, e do que muitos relatos apontam, tanto a App Store como a Play Store ainda podem ser acedidas pelos utilizadores na Rússia.

Esta é a reação natural dos utilizadores da App Store e da Play Store na Rússia. O bloqueio imposto cortou o acesso a notícias sobre a Ucrânia e o resto do mundo, algo que muitos não pretendem.