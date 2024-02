Vote mais cedo! Inscrições para o voto antecipado terminam hoje…

O número de inscritos para o voto antecipado em mobilidade para as eleições legislativas de 2024 totaliza cerca de 300 mil eleitores recenseados no território nacional. As inscrições para o voto antecipado em mobilidade terminam esta quinta-feira.

Inscrição para voto em mobilidade pode ser online ou por carta

A legislação eleitoral, em determinadas condições, permite-lhe votar antecipadamente. Para tal, deverá inscrever-se na plataforma, no período adequado, selecionando a eleição e a modalidade de voto antecipado que se adequa à sua situação. Pode ainda consultar na plataforma a sua inscrição, anteriormente efetuada, para cada uma das eleições a decorrer.

A inscrição no voto antecipado em mobilidade no território nacional decorre entre 25 e 29 de fevereiro e pode ser efetuada por meio eletrónico em www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por carta dirigida à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Os eleitores recenseados no território nacional e que se registem neste modalidade podem fazê-lo no dia 3 de março, numa mesa de voto antecipado por si escolhida. Existirão mesas para votar antecipadamente em cada município do continente e das Regiões Autónomas.