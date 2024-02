“Isto não parece ser barato”: veterano da indústria automóvel surpreende-se com BYD

Os preços praticados pelas fabricantes chinesas deixam as restantes em estado de alerta, havendo até quem acredite que estas últimas sairão prejudicadas, caso não acompanhem a tendência. Ora, um veterano da indústria automóvel decidiu testar uma opção assinada pela BYD, o Seagull, e a surpresa foi real.

As fabricantes que têm a China como rival têm lutado por um lugar no mercado, à medida que estas penetram vários países do ocidente com propostas que agradam aos consumidores.

Se por aí houver quem aponte o dedo à qualidade chinesa, justificando dessa forma os preços baixos, saiba que o Seagull da BYD, pelo menos, "não parece ser barato".

Procurando perceber as fabricantes chinesas e o sucesso que, paulatinamente, têm conseguido registar, uma empresa de benchmarking automóvel de Detroit, a Caresoft, importou um BYD Seagull para análise.

Para o teste do modelo de 11.500 dólares (cerca de 10.600 euros), a empresa convocou o veterano da indústria automóvel, John McElroy.

Eu acho que toda a gente na indústria deveria estar a falar deste carro. A sério. Porque é um veículo "e tanto". Ele muda a definição de barato.

Disse Terry Woychowski.

O vídeo começa com John McElroy e Terry Woychowski, presidente da Caresoft, a analisarem as specs do veículo, bem como o exterior, com o executivo a conjeturar algumas das prováveis medidas de redução de custos que a BYD tomou para fabricar o Seagull.

Por exemplo, o veículo possuir apenas um limpa-para-brisas, instalado na parte da frente - sem um traseiro. Assim, a BYD só precisa de fabricar os elementos que compõem este objeto uma vez, reduzindo os custos.

Há muito para aprender aqui, porque ser capaz de competir não apenas no mercado dos carros pequenos acessíveis, mas no mercado dos carros elétricos pequenos a este preço é espantoso.

Além disso, quase nada no Seagull é deixado nas mãos de terceiros: painéis da carroçaria, conjuntos de luzes, motores, baterias, eletrónicos de potência, entre outros, são fabricados internamente, pela própria BYD.

Um dos elementos que Woychowski destaca, no vídeo, é a soldadura excecionalmente perfeita de alguns pontos do veículo, como no porta-bagagens. Por serem visualmente bonitas, a BYD poupou em acabamentos.

O vídeo continua e a admiração de ambos vai ficando mais clara. Na sua perspetiva, tendo em conta o preço, o Seagull da BYD oferece muitas utilidades e equipamentos.

Entretanto, no vídeo, McElroy mostra-se impressionado com a experiência de condução. Apesar dos poucos cavalos de potência e de não ser um carro rápido, é adequado.

Por ser importado, o Seagull não foi concebido para responder aos padrões de segurança dos Estados Unidos. Porém, Woychowski mencionou que a BYD está a alterar a sua linha de modelos para chegar a outros mercados, além da China.