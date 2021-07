Alerta: Portugal chegou ao amarelo no mapa da COVID-19

Com os números que têm vindo a ser apresentados diariamente, facilmente se concluiu que a pandemia está a crescer em Portugal. É verdade que o número de mortos é agora muito mais reduzido, face a outros tempos, pois também existe uma boa parte da população vacinada.

O Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) atualizou recentemente os dados e Portugal está novamente pintado de vermelho no que diz respeito ao resultado combinado de taxa de testagem vs positividade.

COVID-19: Taxa de positividade a aumentar em Portugal…

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) disponibiliza aos cidadãos mapas sobre a COVID-19 no território europeu. Este foi um pedido do Conselho da União Europeia, tendo em conta o agravamento da situação epidemiológica em vários países.

Se até agora Portugal estava numa posição com menos destaque, os dados agora revelados pelo ECDC mostram que Portugal chegou ao amarelo no resultado combinado de taxa de testagem vs positividade. Tal significa que Portugal, nos últimos 14 dias com, teve uma taxa de notificação entre 75 a 200 casos positivos por 100 mil habitantes com uma positividade até 4%

O Centro Europeu de Controlo de Doenças indica que…

A VERDE estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%.

estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%. A LARANJA é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, ou no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes.

é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, ou no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes. A CINZENTO estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes.

estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes. A VERMELHO as regiões em que a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 50 por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, bem como as regiões onde a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 150 infeções por 100 mil habitantes mesmo que a taxa de testes positivos seja inferior aos 4%.

No site do Centro Europeu de Controlo de Doenças pode ainda consultar como está a decorrer o processo de vacinação – pode ver aqui um mapa interativo. Como se pode ver pelo gráfico, mais de 224 milhões de adultos já foram vacinados na Europa pelo menos com uma dose (cerca de 60,6%). Com a dosagem completa o número já ultrapassa os 143 milhões (quase 39%).

Os casos da COVID-19 começaram novamente a aumentar na Europa após 10 semanas consecutivas de queda, anunciou a filial europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS), alertando para o risco de uma nova vaga.

Segundo Hans Kluge (diretor da OMS para a Europa) é uma situação de evolução rápida, que registou um aumento de 10%, com uma nova variante de preocupação (Delta), e numa região onde, apesar dos enormes esforços dos países, milhões de pessoas ainda não estão vacinadas.

A variante Delta do coronavírus, que é particularmente contagiosa, deve representar 90% dos novos casos de COVID-19 na União Europeia até o final de agosto, estimou o Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) na semana passada.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

