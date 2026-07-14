“Estou aborrecido”: a mensagem que um piloto escreveu no céu do País de Gales

Um voo de teste deixou um rasto curioso, com uma mensagem deixada pelo piloto a ser captada pelos websites de monitorização de tráfego aéreo.

Um piloto da companhia britânica Ravenair decidiu aproveitar um voo de teste rotineiro para "assinar" o céu com uma mensagem pouco convencional: "I'm bored" (em português, "estou aborrecido").

O trajeto, que decorreu durante cerca de duas horas no sábado, teve início em Liverpool, por volta das 11h25, e levou a aeronave sobre a região de Wirral, Cheshire, o norte do País de Gales e o estuário do rio Dee.

Foi sobre esta última zona, entre as localidades de Talacre e Greenfield, que o piloto passou cerca de 20 minutos a desenhar, em loops apertados e com ângulos desafiantes, as sete letras da frase.

O percurso foi automaticamente registado pelo website de rastreio Flightradar24, que traçou o desenho no mapa em tempo real.

A "obra" só se tornou viral depois de ter sido partilhada por criadores de conteúdo dedicados ao acompanhamento de voos, como é o caso de Aaron Rheins, que publicou o achado nas redes sociais.

Segundo os dados do Flightradar24, a manobra foi feita a uma altitude de aproximadamente 335 metros e a uma velocidade próxima dos 100 nós, valores compatíveis com um pequeno avião de instrução, neste caso um Piper Tomahawk.

A explicação da companhia sobre o piloto

De acordo com a Ravenair, o autor da mensagem é um instrutor de voo, ainda na casa dos 20 anos, que tinha levantado voo para testar o avião depois da substituição de uma peça, ao que tudo indica, um cilindro do motor.

O responsável de operações da companhia, Wayne Barrett, confirmou à BBC, citado pelo The Guardian, que o voo de teste era necessário, ainda que a rota escolhida não estivesse autorizada.

Segundo Barrett, apesar de o piloto reconhecer que estava algo aborrecido durante um voo de rotina, a tarefa de desenhar as letras no céu terá exigido, na verdade, um elevado nível de concentração e destreza técnica.

O episódio, que rapidamente se tornou viral, não trouxe consequências para o piloto, que se encontrava de folga no dia seguinte. Fica o registo de um momento insólito na aviação britânica, que demonstrou uma incrível perícia aérea.