Apple lançou a beta 4 do iOS 17 e estas são as novidades

O que é A minha partilha?

A minha partilha é um serviço do iCloud lançado originalmente em 2011. Este serviço envia temporariamente as fotografias tiradas num dispositivo para que as possa ver noutro dispositivo que tenha A minha partilha ativa e, se pretender, importá-las para a sua biblioteca nesse dispositivo. As fotografias permanecem em A minha partilha durante 30 dias (até 1.000 fotografias em simultâneo) e, em seguida, são automaticamente apagadas do iCloud.

A suspensão de A minha partilha está programada para 26 de julho de 2023. Como parte desta transição, os novos envios de fotografias para A minha partilha a partir dos dispositivos foi já suspensa um mês antes, a 26 de junho de 2023. Todas as fotografias enviadas para o serviço antes desta data permanecerão no iCloud durante 30 dias a partir da data do envio e estarão disponíveis em qualquer um dos dispositivos em que A minha partilha esteja ativa. A 26 de julho de 2023, não permanecerão quaisquer fotografias em A minha partilha e o serviço será suspenso.

A minha partilha é um serviço separado das Fotografias em iCloud. No futuro, as Fotografias em iCloud serão a melhor maneira de manter as fotografias e os vídeos que tirar atualizados em todos os dispositivos e armazenados em segurança no iCloud. Se já tiver as Fotografias em iCloud ativas em todos os dispositivos, não precisa de fazer mais nada: as suas fotografias já são enviadas e armazenadas no iCloud.