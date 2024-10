Requalificação de 1,3 milhões de postos em Portugal? Sim com a automação e IA

A Inteligência Artificial ainda só está no seu começo, mas pode ser uma grande oportunidade para Portugal, segundo rreferiu recentemente Duarte Begonha, sócio da McKinsey & Company. Se Portugal aproveitar a IA, poderá atingir um PIB de 3,8% em 2030.

Estudo da McKinsey: Portugal poderá atingir um PIB de 3,8% em 2030

Cerca de 1,3 milhões de postos de trabalho vão ter de ser requalificados em Portugal com a adoção célere da automação e da inteligência artificial generativa (GenAI), refere um estudo da McKinsey divulgado esta segunda-feira segundo refere a Lusa.

A adoção célere da automação e GenAI vai libertar horas de trabalho equivalentes a estes 1,3 milhões de empregos. O relatório refere que cerca de 30% do mercado de trabalho será impactado com adoção rápida das tecnologias referidas, exigindo novas capacidades tecnológicas e sociais equivalentes a novas tarefas, e que mais ou menos 320 mil pessoas deverão ser realocadas, sobretudo as que estão em tarefas mais previsíveis, repetitivas e com exposição direta a cliente (atendimento a cliente e apoio administrativo).

Portugal tem "oportunidade única" para dar um "salto de produtividade" e encurtar o fosso para média da UE e dos EUA até 2030 com adoção célere de automação e inteligência artificial (IA), segundo o estudo.

Se "a contribuição da produtividade, com a adoção célere de tecnologias de automação e de IA, pode dar um salto de 2,7 pontos percentuais anuais de crescimento do PIB por aumento da produtividade até 2030, alinhando com a média da UE".

Se Portugal aproveitar esta disrupção tecnológica poderá atingir um PIB de 3,8% em 2030, segundo refere Duarte Begonha.

A automação e a GenAI [IA generativa] podem aumentar a produtividade em quase três pontos percentuais, face aos 0,4% registados na última década, "alterando significativamente a tendência económica portuguesa".