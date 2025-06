A culpa é do apagão! Preço da eletricidade vai aumentar

Apesar de já ter sido há algum tempo, o apagão ainda tem impacto na sociedade e em breve terá na carteira dos portugueses. O preço da eletricidade vai aumentar e as empresas culpam o apagão.

No dia 28 de abril de 2025, um apagão generalizado atingiu Portugal continental, Espanha peninsular, Andorra e partes do sudoeste de França, sendo considerado o mais grave dos últimos 20 anos na Europa. O corte de energia começou por volta das 11h33 em Portugal (12h33 em Espanha) e teve impacto imediato em milhões de pessoas e serviços essenciais.

Sabe-se agora que o preço da eletricidade vai aumentar e os especialistas referem que talvez seja um bom momento para se rever os contactos.

Por exemplo, a GALP, que aumentou os preços, em média 4%, em abril deste ano, já informou que vai voltar a subir preços e tal acontecerá já no próximo mês. Por outro lado, a EDP já veio garantir que não vai subir os preços até ao final do ano para famílias e empresas.

Simulador da ERSE: Poupe na eletricidade e gás

O simulador da ERSE compara os preços das ofertas comerciais de eletricidade e gás natural, ajudando o consumidor na escolha do seu comercializador. Além disso, inclui todas as ofertas do mercado liberalizado em Portugal Continental para as seguintes características:

Eletricidade : potências contratadas até 41,4 kVA.

Gás Natural : consumos anuais até 10 000 m3.

Face às centenas de ofertas disponíveis, este filtro pretende ajudar os consumidores a “afinar” a sua pesquisa. Pode ver aqui.