Novidades no Prime Video para junho de 2025

Novo mês, novas estreias. À semelhança de outras plataformas de streaming, o Prime Video dispõe de um vastíssimo catálogo, que cresce a cada novo mês. Veja o que haverá de novo, em junho.

Das séries novas até às novas temporadas, passando por filmes icónicos, o Prime Video disponibiliza um leque alargado de conteúdos, que prometem prender qualquer telespectador ao ecrã.

Para comprar dentro da plataforma, foram disponibilizados os filmes Pecadores e The Alto Kinghts, no dia 2 de junho, e será lançado o filme Black Bag (em português, Código Preto), no dia 12.

Dia 5 - Dear David (filme)

Depois de responder a comentários de ódio na Internet, o ilustrador Adam começa a sofrer de paralisia do sono.

À medida que relata os acontecimentos numa série de tweets, começa a acreditar que está a ser assombrado pelo fantasma de uma criança chamada David.

Dia 6 - O Clube: 7.ª Temporada (série)

O Clube está de volta e acompanha a vida noturna de Lisboa, onde sensualidade e sexo se misturam com política, segurança, negócios e glamour.

Dia 9 - O Tarot da Morte (filme)

Um grupo de amigos ignora a regra sagrada do tarot - nunca usar o baralho de outra pessoa - e liberta, sem saber, um mal ancestral preso nas cartas.

Um a um, veem-se obrigados a enfrentar o destino e a lutar contra a morte para tentarem escapar ao futuro que lhes foi revelado.

Dia 12 - Deep Cover (filme)

Uma professora de improviso (Bryce Dallas Howard) aceita infiltrar-se no submundo do crime com dois alunos - incluindo o excêntrico Marlon (Orlando Bloom) - depois de receber uma proposta inesperada de um agente infiltrado (Sean Bean).

Dia 14 - Garfield: Fora de Casa (filme)

Após um reencontro inesperado com o pai ausente, o gato Garfield e o amigo cão Odie são arrastados para um arriscado assalto ao lado de Vic.

Dia 15 - Tempo de Guerra (filme)

Uma missão de Navy SEALs americanos corre mal em território insurgente.

Uma história realista de guerra moderna e fraternidade, contada em tempo real, baseada nos relatos dos que a viveram.

Dia 18 - We Were Liars (série)

We Were Liars segue a história de Cadence Sinclair Eastman e o seu círculo restrito, apelidado de "Os Mentirosos", durante as suas escapadelas de verão na ilha privada do seu avô em Nova Inglaterra.

Os Sinclair fazem parte da elite americana, mas depois de um misterioso acidente que muda a vida de Cadence para sempre, parece que todos têm algo a esconder.

Dia 20 - Pai do Ano (filme)

A vida de Andy Goodrich muda quando a mulher entra num programa de reabilitação, deixando-o sozinho com os filhos pequenos.

Apoiado pela filha do primeiro casamento, Grace, Andy transforma-se no pai que ela nunca teve.

Dia 25 - Countdown (série)

Um polícia de Los Angeles integra uma missão secreta para investigar um assassinato suspeito.

Contudo, descobre uma conspiração sinistra que obriga a equipa a unir-se para salvar milhões na cidade.

Dia 26 - Someone Like You (filme)

O jovem arquiteto Dawson perde o seu melhor amigo London e inicia a procura pela sua irmã secreta - gémeos separados à nascença.

Pelo caminho, nunca esperava apaixonar-se.

Dia 27 - Sting (filme)

Depois de criar em segredo uma aranha incrivelmente talentosa, Charlotte, de 12 anos, tem de enfrentar a realidade sobre o seu animal de estimação - e lutar pela sobrevivência da família.

Em junho - Morangos com Açúcar: 6.ª Temporada (série)

Na sexta temporada, os jovens do Colégio da Barra passam o verão no Algarve, numa quinta paradisíaca.

Aquilo que prometia ser um sonho de férias, acaba por ser estragado quando Leo, Kika e os amigos descobrem ligações perigosas e atividades subterrâneas que não constavam no folheto turístico.