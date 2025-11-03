OpenAI assina acordo com Amazon por 38 mil milhões de dólares

Hoje, a Amazon Web Services (AWS) e a OpenAI anunciaram uma parceria estratégica de longo prazo. A OpenAI passa a executar os seus principais fluxos de trabalho de Inteligência Artificial (IA) avançada através da infraestrutura de ponta da AWS.

Investimento ajudará milhões de utilizadores a continuar a obter valor do ChatGPT

Ao abrigo deste novo acordo de 38 mil milhões de dólares, que terá um crescimento contínuo ao longo dos próximos sete anos, a OpenAI acede à computação da AWS, que compreende centenas de milhares de GPU NVIDIA de última geração, com a capacidade de expandir para dezenas de milhões de CPU para escalar rapidamente os fluxos de trabalho de agentes.

A experiência da AWS na execução de infraestruturas de cloud e IA em grande escala de forma segura, fiável e em escala – com clusters que ultrapassam os 500.000 chips – combinada com os avanços pioneiros da OpenAI em IA generativa, ajudará milhões de utilizadores a continuar a obter valor do ChatGPT.

O rápido avanço da tecnologia de IA criou uma procura sem precedentes por poder de computação. À medida que os fornecedores de modelos de vanguarda (frontier models) procuram levar os seus modelos a novos patamares de inteligência, recorrem cada vez mais à AWS devido ao desempenho, escala e segurança que conseguem alcançar. No âmbito desta parceria, a OpenAI iniciará de imediato a utilização da capacidade de computação da AWS.

Prevê-se que a totalidade da capacidade contratada esteja implementada até ao final de 2026, com potencial de expansão para 2027 e anos subsequentes.

A implementação da infraestrutura que a AWS está a construir para a OpenAI apresenta um design arquitetónico sofisticado, otimizado para a máxima eficiência e desempenho no processamento de IA. A agregação das GPU NVIDIA — tanto 200 GB como 300 GB — através dos Amazon EC2 UltraServers na mesma rede permite um desempenho de baixa latência em sistemas interligados, e dá à OpenAI a possibilidade de executar cargas de trabalho de forma eficiente com um desempenho ótimo.

Os clusters são projetados para suportar várias cargas de trabalho, desde gerar respostas em tempo real para o ChatGPT até ao treino de modelos de próxima geração, com a flexibilidade para se adaptar às necessidades em evolução da OpenAI.

Escalar uma IA de topo requer uma computação massiva e fiável. Esta parceria com a AWS é fundamental para consolidar o ecossistema de computação que vai impulsionar a próxima era tecnológica e acelerar a democratização da IA avançada. À medida que a OpenAI continua a expandir os limites do que é possível, a infraestrutura de excelência da AWS vai servir como espinha dorsal para as suas ambições em IA", afirma Matt Garman, CEO da AWS. " É a escala e a prontidão de fornecimento da sua infraestrutura de computação otimizada que singulariza a AWS, tornando-a a plataforma mais bem posicionada para gerir o volume massivo de workloads de Inteligência Artificial da OpenAI

cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman

Este anúncio consolida o trabalho conjunto das duas empresas no sentido de garantir o fornecimento de tecnologia de IA de ponta a organizações em todo o mundo. No início deste ano, os modelos de fundação open weight da OpenAI foram disponibilizadas no Amazon Bedrock.

A OpenAI tornou-se rapidamente um dos fornecedores de modelos mais procurados no Amazon Bedrock, com milhares de clientes — incluindo Bystreet, Comscore, Peloton, Thomson Reuters, Triomics e Verana Health — a trabalhar com os seus modelos para fluxos de trabalho de agentes, codificação, análise científica, resolução de problemas matemáticos e muito mais.