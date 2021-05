Dica: Criar automatizações via NFC com os AirTags

Já explorámos quase tudo sobre os AirTags e mostrámos de forma simplificada para que servem e como os podemos usar no nosso dia a dia. Contudo, e sendo o dispositivo também uma tag NFC, podemos usar a app Atalhos para criar rotinas automatizadas transformando o AirTag num gatilho de ação.

A dica de hoje vai ser mostrar como podemos usar o AirTag para ativar uma função via NFC.

AirTag tem outras funcionalidades

Não há dúvida que os AirTags vieram mexer um pouco com o mercado, mesmo sendo um dispositivo simples e com uma utilização “limitada”. Apesar disso, à medida que mais utilizadores vão recebendo e explorando a etiqueta localizadora, vão aumentando a sua utilidade. Mediante a tecnologia disponibilizada, descobriu-se que o AirTag pode ser usado como uma tag NFC para uma variedade de automatizações na app Atalhos.

Sim, já se falou das possibilidades deste dispositivo “fora da caixa”, isto é, para lá do que a Apple anunciou, com um “hack” feito ao AirTag, conforme já mostramos. Mas agora a ideia é outra, é mesmo tirar proveito dos recursos do iOS e deste Tag com NFC.

Quem descobriu esta funcionalidade foi o site holandês iCulture. Basicamente testaram com sucesso o uso deste acessório para ser usado como uma etiqueta NFC permitindo criar rotinas automatizadas HomeKit (Casa) e muito mais.

Como gostamos muito da app Atalhos, metemos mãos à obra e deixamos aqui um porqueiro guia prático.

Usar o AirTag com NFC para ativar automatismos

1.º passo:

Vamos então abrir a app Atalhos e clicar no separador “Automatização” e depois no canto superior direito no sinal “+”

Depois podemos criar uma automatização pessoal, ou uma automatização para a app Casa. Vamos escolher Criar automatização para uso pessoal.

2.º passo:

Role para baixo nas opções até encontrar “NFC” e selecione-o.

Digitalize a sua etiqueta NFC (neste caso um Airtag), e nomeie-a.

3.º passo:

Agora, vamos adicionar uma ação. Clique no botão Adicionar ação e, nas várias opções, escolha o que pretende. Para este guia vamos ativar a opção Definir Não incomodar. Isto é, sempre que passarmos o iPhone nesta AirTag via NFC, o iPhone vai entrar em modo Não incomodar.

Para ser mais rápida a escolha da opção, podemos usar a barra de pesquisa.

Clique em “Seguinte” e na opção que lhe vai aparecer vamos usar a opção Ativar e podemos definir quando queremos que esta opção seja desativada. Pode, por exemplo, definir uma hora em que quer que esta opção seja desativada, ou quando terminar um evento onde queria o seu iPhone no modo Não incomodar. Mas opções são variadas, teste para perceber o potencial da ferramenta. Escolhemos para este guia Desativado.

Não esquecer de retirar a opção Perguntar ao executar.

Pronto, feito isto, sempre que o iPhone passar neste AirTag, que funciona agora como etiqueta NFC com uma ação escrita, ele vai ativar no iPhone a opção Não incomodar.

As opções são enormes, podemos criar um grande leque de automatizações com as etiquetas NFC (onde também se encaixam as AirTags). Basicamente estamos a usar um editor de tags NFC para criar um gatilho de uma ação, rotina ou automatização.

Digam-nos que ideias poderão ser úteis para criar uma tag NFC.

Leia também: