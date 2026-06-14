Apple reduziu as frequências na WWDC 2026 para evitar ativações da Siri

A Apple terá recorrido a uma técnica pouco comum durante a apresentação principal da WWDC 2026 para evitar que os dispositivos dos espectadores fossem ativados acidentalmente ao ouvir o nome da Siri.

Apple tem solução para evitar ativações involuntárias da Siri

Segundo várias análises partilhadas nas redes sociais, a empresa modificou o áudio do vídeo da keynote sempre que a palavra "Siri" era pronunciada.

A descoberta surgiu após alguns utilizadores examinarem o som através de espectrogramas, onde foram identificadas interrupções em determinadas frequências precisamente nos momentos em que o assistente virtual era mencionado.

De acordo com as observações divulgadas, a Apple terá removido partes das frequências de 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz e 6 kHz. Estas faixas desempenham um papel importante na forma como os sistemas de reconhecimento de voz identificam palavras específicas, incluindo comandos de ativação.

Ao eliminar seletivamente essas componentes sonoras, a empresa procurou reduzir a probabilidade de equipamentos como iPhone, iPad, Mac ou HomePod interpretarem a palavra "Siri" como um pedido real do utilizador.

Resultados ficaram aquém do esperado

Apesar da alteração técnica, a estratégia não parece ter sido totalmente bem-sucedida. Durante a transmissão, vários espectadores relataram que os seus dispositivos responderam na mesma a algumas das referências feitas à Siri ao longo da apresentação.

Isto sugere que, embora a modificação do áudio possa diminuir o risco de ativações indesejadas, não consegue eliminá-lo por completo em todos os cenários e equipamentos.

A abordagem não é inédita na indústria tecnológica. Em 2017, a Amazon também foi associada a técnicas semelhantes em anúncios televisivos da Alexa.

Na altura, foram aplicadas alterações específicas ao áudio para impedir que os altifalantes inteligentes Echo presentes nas casas dos espectadores respondessem aos comandos reproduzidos nos anúncios.

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