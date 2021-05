O vídeo está mais popular que nunca. Além de agora a captura de vídeo com qualidade estar ao alcance do nosso bolso, recorrendo ao smartphone, as redes sociais são um incentivo na popularidade do vídeo. Mas se é simples gravar vídeo, a edição torna-se muito mais complicada, certo? Não! Com ferramentas online como o FlexClip, tudo se torna simples.

Conheça o FlexClip e todas as suas potencialidades.

Numa altura em que os computadores, smartphones e redes são de nova geração, tudo ficou facilitado para a visualização de vídeo de alta qualidade, onde quer que esteja. A produção de conteúdo de vídeo já não está restrita a profissionais e qualquer pessoa, com pouquíssimos recursos, consegue criar vídeo e colocar neles parte da vida de cada um, ou criar conteúdo criativo de nível profissional.

É claro que há muitas formas de o concretizar, e hoje damos um olhar pelo serviço online FlexClip. Podemos adiantar que se revelou muito competente em todo o processo, desde a edição à produção, carregado de templates, elementos animados e disponibiliza mais de 1 milhão de músicas gratuitas.

As potencialidades do FlexClip

O FlexClip é uma ferramenta totalmente online, dispensando assim qualquer recurso adicional da sua máquina, quer em instalação, quer em processamento.

É uma ferramenta completa, onde num só local tem disponíveis dois modos de edição, mais de 1000 modelos para todas as necessidades e mais algumas, diversos recursos de animação de texto, elementos, transições e sobreposição. Além disso, poderá contar com um repositório de mais de 1 milhão de músicas livres de royalties, para usar sem problemas nos seus vídeos.

Uma interface simples e com ajuda incluída

No decorrer da sua utilização, embora toda a interface seja intuitiva e simples de utilizar, surge uma ajuda inicial para que não lhe escape nenhuma das funcionalidades deste serviço.

Assim, para iniciar a criação de um vídeo a partir “do zero”, ou seja, sem recurso a qualquer Modelo, estão disponíveis 2 modos de edição: Modo de guião (storyboard) ou Modo de cronograma (timeline).

De seguida, para o caso do Modo de guião, deverá escolher qual a relação no tamanho do vídeo que pretende, entre 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 ou 21:9. Junto a cada tamanho, está a indicação da rede social, ou finalidade, mais adequada.

De seguida surge a interface de edição, idêntica à generalidade dos programas de edição de vídeo. Poderá optar por escolher um modelo, onde pode recorrer à caixa de pesquisa para filtrar de acordo com a sua pretensão.

A maior parte dos modelos inclui mais que uma página, ou seja, apresenta um design alternativo ou complementar, para que possa ter mais opções de escolha para os seus vídeos. Mas claro, se tiver os seus próprios vídeos, poderá enviá-los para o FlexClip para que possa editar cada pormenor. Adicionalmente, pode ainda gravar o conteúdo do ecrã e da webcam, muito útil para fazer guias.

Depois tem toda uma panóplia para ajudar na personalização, desde texto com animação, elementos de sobreposição, fundos, música, marca de água e transições entre blocos.

Edição em Modo de cronograma (timeline)

Por outro lado, se pretender fazer uma edição mais elaborada, com mais de uma camada e com maior flexibilidade, o modo de cronograma é o mais adequado.

No vídeo abaixo poderá ver mais detalhadamente como tudo funciona.

Centenas de templates de vídeo, mais de 1 milhão de músicas e muitas imagens

Quem trabalha em edição de vídeo e imagem, geralmente, é subscritor de bancos música e imagem para conseguir complementar o seu trabalho com elementos mais exclusivos, que não se encontram disponíveis gratuitamente na Internet.

No caso do FlexClip, podemos considerar que isso já está incluído, já que disponibiliza um banco de vídeo, imagem e música com uma abrangência enorme, para que encontre exatamente o que precisa.

Um vídeo promocional em apenas 3 passos

Em resumo, poderá ver passo a passo como é fácil e rápido criar um vídeo promocional, moderno e agradável de assistir.

1. Adicionar conteúdos Poderá adicionar vídeos ou fotos, quer a partir do seu computador, que a partir do repositório do FlexClip.

https://www.flexclip.com/media/pages/video/public-step01.mp4

2. Personalizar Adicione depois o texto a seu gosto, efeitos, música e voz se desejar.

https://www.flexclip.com/media/pages/video/public-step02.mp4

3. Exportar Finalmente, poderá exportar no tamanho que preferir, ainda que haja restrições dependendo do seu plano. Após isso, está pronto a ser utilizado ou partilhado online.

https://www.flexclip.com/media/pages/video/public-step03.mp4

Os planos disponíveis

O FlexClip está disponível gratuitamente num plano com restrições, que podem ser irrelevantes para utilizadores esporádicos e menos exigentes. Assim, no plano gratuito o vídeo está limitado a 1 minuto, onde poderá cria um máximo de 12 projetos e escolher 1 vídeo do repositório por cada projeto. A exportação poderá ser feita em 480p SD.

Já nos planos pagos, estão disponíveis os planos Basic, Plus e Business. Nestes casos, a duração do vídeo varia de 3 a 30 minutos, com 50 a 1000 projetos online, com 1 a ilimitados vídeos do repositório online. Poderá ter uma marca de água personalizada e os vídeos podem ser exportados de 720p HD a 1080p FullHD.

O preço varia de $4,99/mês (plano Basic) até $19,99/mês (plano Business), considerando um pagamento anual.

No entanto, está atualmente disponível um cupão de desconto de 50% (FLEXSAPO5), o que poderá ser bastante conveniente se estiver interessado num plano de subscrição do FlexClip.

Como utilizar um cupão de desconto? Para utilizar o cupão de desconto, deve proceder da seguinte forma: Fazer o registo de uma nova conta e confirmar essa conta no respetivo email

Após clicar no botão verde “Atualizar” (no menu de utilizador junto ao avatar, no menu drop-down), verá uma tabela com os planos disponíveis e os respetivos preços. Escolha o plano que melhor se adequa às suas necessidades

Coloque a informação de pagamento e clique no campo “Possui um vale?”. Deve colocar o código de desconto FLEXSAPO5 na caixa de texto que surge

na caixa de texto que surge De seguida deve clicar no botão “Redimir” (resgatar), onde verá uma frase de confirmação a verde, bem como o valor que está agora a pagamento

Por fim, clique em “Pagar agora” para terminar

Feito

Em conclusão…

O FlexClip revelou-se uma agradável surpresa, um criador de vídeos muito completo, rápido e funcional, considerando tratar-se de um serviço online. Além do enorme banco de vídeo, imagem e música a que dá acesso, inclui imensos recursos de personalização, como efeitos, sobreposições, trasições e outros elementos, geralmente não disponíveis nas ferramentas mais populares. Assim, poderá contar com tudo o que precisa num só local.

Os planos de subscrição são suficientemente flexíveis para a abrangência e regularidade que poderá precisar, a um preço que consideramos justo, tendo em conta tudo o que oferece.

FlexClip