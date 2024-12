AirPods Pro 3 poderão trazer monitorização do ritmo cardíaco e da temperatura

O caminho desenhado pela Apple para a sua gama de dispositivos cruza-se fortemente com as mais importantes funcionalidades de saúde e bem-estar. E isso tem rendido à empresa muitos créditos entre os seus utilizadores e não só. Como tal, os próximos AirPods Pro poderão oferecer monitorização do ritmo cardíaco e da temperatura.

AirPods Pro como equipamentos de ajuda à saúde do utilizador

Depois da Apple ter apresentado os AirPods Pro 2 como um aparelho auditivo e teste auditivo, como mostramos aqui, poderá agora lançar a nova versão, os AirPods Pro 3 com monitorização do ritmo cardíaco e da temperatura.

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, estes poderão vir com novas funcionalidades de saúde. No boletim informativo Power On deste fim de semana, Gurman relata que a Apple tem testado recursos, incluindo deteção de temperatura e monitorização de frequência cardíaca para os auscultadores.

Até agora, a Apple descobriu que o Apple Watch ainda faz o último melhor, mas os AirPods “não estão muito longe” nas suas leituras, como refere o analista.

A empresa também terá revivido a sua ideia de colocar câmaras nos AirPods, um boato que ouvimos algumas vezes no ano passado. De acordo com Gurman, a Apple agora considera isso “uma prioridade” enquanto trabalha para reforçar os seus serviços de IA. Mas, provavelmente, levará anos até que qualquer AirPods equipado com câmara faça a sua estreia.

Quanto à monitorização da frequência cardíaca, isso pode aparecer muito mais cedo.

A capacidade pode estar pronta para a próxima geração do AirPods Pro, que está em desenvolvimento inicial.

Escreveu Gurman.

