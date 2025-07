BYD vai pagar os danos causados pelo seu carro durante um estacionamento automático

Numa altura em que a condução e os carros autónomos são a ambição de alguns nomes da indústria automóvel, que procuram facilitar a vida dos condutores, a condução inteligente "enfrenta geralmente um problema de limites de responsabilidade pouco claros". Neste cenário, a BYD decidiu marcar a diferença em algo tão simples quanto o estacionamento automático.

A condução autónoma será o culminar de mecanismos mais simples, que muitas fabricantes já adotam há algum tempo, como o estacionamento automático, por via do qual o condutor confia que os sistemas do seu automóvel conseguirão estacioná-lo entre dois outros, sem bater em nenhum.

Um nome sonante neste campo é o God's Eye. Assinado pela BYD, trata-se de um sistema baseado em câmaras e sensores de radar, que realiza tarefas como estacionamento inteligente, travagem automática e adaptive cruise control.

Depois de ter afirmado que está "a iniciar uma era em que a condução autónoma é para todos", em que os carros autónomos "já não serão um luxo inatingível, mas uma ferramenta essencial", a BYD quer, agora, ser mais transparente relativamente à responsabilidade da sua tecnologia.

Afinal, a condução inteligente "enfrenta geralmente um problema de limites de responsabilidade pouco claros".

BYD demonstra confiar na sua tecnologia de estacionamento automático

Numa publicação feita através da rede social chinesa Weibo, a fabricante chinesa anunciou que vai pagar os danos causados pelo seu sistema.

Se um condutor se envolver num pequeno acidente enquanto o seu carro estiver a usar o recurso de estacionamento automático, a BYD diz que pagará os custos associados aos potenciais danos, sem qualquer condição.

No mercado chinês, a BYD cobrirá totalmente a segurança e as perdas de todos os utilizadores de veículos [God's Eye] em cenários de estacionamento inteligente.

Segundo a publicação, em tradução livre, "isto significa que os utilizadores não precisam de passar pelo processo do seguro para garantir a sua segurança no cenário de assistência de estacionamento inteligente do God's Eye e [garantir] as perdas pelas quais o veículo é legalmente responsável".

Esta ação "reflete a sua confiança absoluta na tecnologia God's Eye, e demonstra a sua atitude de responsabilidade perante os consumidores para proteger a sua segurança em cada estacionamento inteligente".