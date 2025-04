Renault repensa os veículos comerciais ligeiros elétricos: 450 km com 20 minutos de carga

Com um incontestável legado no mercado da mobilidade pessoal, a Renault dá fortes cartas, também, no mundo dos veículos comerciais ligeiros (em inglês, LCV). Desde o Kangoo, há 15 anos, a fabricante mantém uma abordagem inovadora e orientada para o negócio na sua gama dedicada aos profissionais. Agora, a marca francesa vai mais longe, por via de uma nova família de furgões elétricos, concebidos e desenhados com uma nova abordagem de utilização e adaptados às exigências profissionais atuais.

A definir um novo padrão de mercado enquanto primeiros modelos Renault desenvolvidos com a arquitetura SDV (Software Defined Vehicle) da Ampere, os novos Trafic, Estafette e Goelette foram concebidos para simplificar a vida dos clientes profissionais e reduzir a pressão sobre os seus custos de exploração.

Os novos furgões E-Tech da Renault estão disponíveis, pela primeira vez, com a tecnologia 800 V, carregando de 15 a 80% em menos de 20 minutos para uma autonomia até 450 km WLTP.

Além disso, destaque para a nova plataforma "skateboard" totalmente elétrica, que se adapta a uma variedade de estilos de carroçaria, oferecendo uma capacidade de personalização praticamente infinita para satisfazer todas as necessidades dos utilizadores empresariais.

Com uma saliência dianteira mínima e um grupo motopropulsor montado na traseira, estes modelos asseguram um diâmetro de viragem tão pequeno como o do Clio (10,3 metros).

A solução certa para cada aplicação: duas opções de bateria

Para uma maior flexibilidade de utilização, o Trafic, o Goelette e o Estafette E-Tech são fornecidos com duas soluções de baterias à escolha:

#Standard

Para os utilizadores profissionais que trabalham essencialmente em meio urbano, a bateria da gama standard utiliza a tecnologia LFP (fosfato de ferro-lítio), isenta de metais raros como o cobalto e o níquel, para uma oferta competitiva em termos de preço e de autonomia, com cerca de 350 km WLTP (no Trafic), o que responde às necessidades de muitos profissionais.

#Longa

Para os condutores que fazem muitos quilómetros, a bateria de longa autonomia com tecnologia NMC (níquel-manganês-cobalto) oferece a maior densidade de energia para uma autonomia máxima: cerca de 450 km WLTP (Trafic).

Carregamento ultrarrápido graças à tecnologia de 800V

Além de uma autonomia confortável e polivalente, as baterias beneficiam da nova tecnologia de carregamento rápido de 800 V, que facilita a organização quotidiana dos utilizadores profissionais. Esta é, aliás, uma novidade para os veículos Renault.

Com um ponto de carregamento rápido DC, a bateria carrega de 15% a 80% em menos de 20 minutos.

Além disso, com 150 kW e 345 nm, o novo motor elétrico, concebido na Europa, distingue-se pelo seu elevado rendimento: 95% da energia elétrica é transformada em energia mecânica.

A flexibilidade do SDV e a praticidade das funcionalidades V2X

Hiperconetados e abertos, os Trafic, Goelette e Estafette são os primeiros veículos Renault a beneficiar de uma arquitetura SDV centralizada, evolutiva e flexível.

Assim, recebem atualizações automáticas através da Renault para assegurar uma longa vida útil sem problemas de obsolescência. Beneficiam igualmente os ecossistemas dos profissionais que os utilizam, integrando a sua interface digital no coração do veículo, graças à modularidade do software da arquitetura SDV.

Estes novos modelos contam, também, com funcionalidades Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G).

Isto inclui a capacidade de carregar dispositivos externos, do veículo para um dispositivo elétrico, e a integração na rede, pelo fornecimento de energia das suas baterias, do veículo para a rede, graças ao carregador bidirecional.

Tecnologia indispensável

Apoiados na tecnologia SDV, os Trafic, Estafette e Goelette apresentam um sistema multimédia OpenR de nova geração, equipado com um ecrã de 12'' e otimizado para os veículos comerciais ligeiros.

Dotado do maior ecrã da gama Renault LCV, este sistema oferece uma navegação especialmente concebida para os LCV, tendo em conta as suas dimensões e carga para evitar percursos inadequados.

Desta forma, o route planner elétrico a bordo fornece os melhores itinerários, sugerindo paragens de recarga otimizadas graças a uma maior precisão de consumo.

Os serviços Google Automotive, incluindo o Google Assistant e o Google Play, estarão disponíveis.

Para melhorar o comportamento de condução e reforçar a segurança, o Trafic, o Estafette e o Goelette dispõem do serviço de bordo Safety Coach.

Graças aos sensores do veículo e à Inteligência Artificial, este avalia os riscos enfrentados pelo condutor, tendo em conta:

Velocidade do veículo;

Distâncias de segurança;

Gestão das trajetórias e das mudanças de faixa

Com base nos dados recolhidos, o sistema fornecerá ao condutor uma pontuação de 100 (pontuação de segurança) no final da viagem, com conselhos para em função dos resultados.

O Safety Monitor, por sua vez, apresentará uma medida em tempo real do comportamento de condução do condutor diretamente no painel de instrumentos.

Além disso, a abertura do sistema permite que empresas que tenham o sei próprio sistema operativo possam integrá-lo no sistema multimédia do veículo.

Desta forma, uma empresa de entregas poderá transmitir ao seu motorista todas as informações de que necessita (horários, itinerários, contactos, observações, etc.).

Os veículos que requerem funcionalidades específicas, como os frigoríficos, as ambulâncias ou outras versões convertidas, utilizarão plenamente a inteligência da arquitetura SDV.