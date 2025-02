Renault revela três veículos comerciais ligeiros 100% elétricos que chegarão em 2026

O Grupo Renault está a inaugurar uma nova era de veículos comerciais totalmente elétricos, que terá início no próximo ano. O construtor francês revelou os três novos veículos comerciais ligeiros (VCL) 100% elétricos. Estafette, Goelette e Trafic: três nomes fortes para três personalidades distintas, mas complementares no seu ADN comum!

A Renault é um veterano fabricante de automóveis francês fundado há 125 anos que, nos últimos anos, adotou várias vias de eletrificação através do seu programa “E-Tech”.

Vimos vários veículos elétricos de passageiros e comerciais saírem da sede da empresa nos arredores de Paris, incluindo um SUV R4 e um semirreboque com 600 km de autonomia no outono passado e, mais recentemente, um conceito ultraeficiente chamado Filante.

O ano de 2024 foi fértil em grandes apresentações, mas ainda não está tudo revelado. Como tal, a Renault apresentou três novos veículos comerciais elétricos da sua linha E-Tech, que será lançada no próximo ano.

Algumas destas novidades já foram, no ano passado, reveladas ao de leve. Agora a marca quer marcar mesmo no calendário de lançamentos os nomes. E, como já nos habituou, foi de novo ao baú dos grandes ícones da indústria automóvel.

Trafic E-Tech elétrico: moderno e funcional

Com esta quarta geração do Trafic, o modelo escreve um novo capítulo de uma saga iniciada em 1980. Com mais de 2,5 milhões de unidades construídas desde o seu lançamento, continua uma carreira de grande sucesso.

O Trafic E-Tech elétrico apresenta proporções contemporâneas e um design monovolume para um perfil limpo e dinâmico. Com um vão dianteiro curto e uma distância entre eixos alargada, as rodas posicionadas nas extremidades maximizam o espaço interior, mantendo um raio de viragem equivalente ao de um Renault Clio.

Tem menos de 1,90 m de altura para facilitar o acesso a parques de estacionamento subterrâneos.

O seu aspeto geral reflete as novas tendências de design da Renault, com linhas fluidas e estruturadas.

Na frente, a zona central sublinha a aparência de alta tecnologia do Trafic, mostrando a faixa superior retroiluminada, com DRLs laterais a confirmar o seu carácter de vanguarda. No centro da faixa, o logótipo retroiluminado também chama a atenção, refletindo a atenção geral aos detalhes.

De perfil, a linha de cintura transmite uma sensação de performance, com um efeito visual subtil que sublinha a impressão de movimento e energia, mesmo quando está parado.

A traseira apresenta uma linha de carroçaria elevada, ao nível dos vidros laterais, juntamente com portas com dobradiças assimétricas e fortemente curvadas, e um spoiler com deflectores para otimizar a aerodinâmica. As luzes traseiras ganham uma assinatura luminosa exclusiva, realçada por um design 3D que confere um toque distinto e sofisticado ao estilo.

A perceção de robustez é acentuada pela proteção inferior da carroçaria em preto granulado, com os para-choques dianteiro e traseiro e as secções inferiores das portas a sublinharem uma impressão de robustez para uma utilização diária intensiva.

Goelette E-Tech elétrico: um automóvel versátil

Um VCL histórico da Renault, o Goelette esteve na estrada durante dez anos, a partir de 1956. Resistente, robusto e fácil de transformar, foi um dos furgões mais procurados pelas frotas ou pelos pequenos empresários com necessidades específicas.

Concebido para responder a uma vasta gama de necessidades, o Goelette E-Tech elétrico está disponível em três versões: chassis-cabina, caixa de carga e plataforma basculante, abrindo caminho a uma vasta escolha de conversões.

Tirando o máximo partido da arquitetura flexível e engenhosa que esta nova geração de veículos comerciais ligeiros permite, o Goelette E-Tech elétrico é particularmente bem proporcionado da frente ao pilar B, tal como o Trafic E-Tech elétrico.

A secção traseira não dispõe de equipamento específico. Foi concebida para uma gama virtualmente infinita de acessórios e caraterísticas personalizadas, com partes estruturais capazes de acomodar uma caixa de carga fechada ou outras configurações adaptadas às necessidades específicas do utilizador.

Os faróis traseiros são, simultaneamente, funcionais e elegantes, valorizando o design global do veículo.

Disponível com ou sem plataforma de carga, o Goelette E-Tech elétrico é um veículo comercial funcional e moderno, capaz de se adaptar a todas as situações.

Estafette E-Tech elétrico: concebido para as cidades de hoje

O Estafette E-Tech elétrico é um reboot contemporâneo do emblemático furgão dos anos 60 da Renault, mas adaptado às exigências da logística urbana moderna. Vimos ao vivo o conceito e a ideia é viável, moderna e, acima de tudo, uma resposta a muitas das necessidades do mercado atual.

Mais de meio milhão de veículos ostentaram o nome Estafette, entre 1959 e 1980. Esta designação icónica simboliza um VCL que atravessa várias gerações.

O seu design é largamente inspirado no Renault Estafette Concept apresentado em setembro passado.

Com apenas 5,27 m de comprimento e 1,92 m de largura, é um comercial compacto e fácil de manobrar em cidade. Com 2,60 m de altura, permite que uma pessoa com até 1,90 m de altura se desloque facilmente no interior, entre o habitáculo e a zona de carga.

Tal como o Trafic E-Tech elétrico, é excecionalmente fácil de manobrar, permitindo-lhe percorrer ruas estreitas e zonas urbanas densas.

Inspirado no design do Trafic E-Tech elétrico, o Estafette E-Tech elétrico apresenta um grande para-brisas panorâmico, de três peças, para uma maior visibilidade, segurança e conforto de condução. A dianteira contemporânea apresenta uma assinatura luminosa distintiva: uma faixa luminosa com luzes de circulação diurna perfeitamente alinhadas, que sublinha a identidade high-tech deste veículo comercial ligeiro. O logótipo Renault dá um toque sóbrio e elegante a este conjunto harmonioso.

O Estafette E-Tech elétrico inclui caraterísticas concebidas para utilizadores profissionais na cidade, tais como uma porta lateral deslizante, com uma calha integrada invisível, para uma abertura suave.

Os estribos de ambos os lados facilitam a entrada e a saída do veículo, para uma utilização mais ergonómica.

Na traseira, uma porta de persiana de uma só peça otimiza o espaço de carga, enquanto um estribo em aço inoxidável sublinha o carácter robusto e de alta tecnologia do Estafette E-Tech elétrico.

A proteção preta granulada nas secções superior e inferior da carroçaria faz com que o veículo pareça menos alto, transmitindo uma sensação moderna e dinâmica. Estes elementos em preto também realçam a robustez da carroçaria, proporcionando a proteção necessária para uma utilização intensiva em ambientes urbanos.

Esta nova gama de veículos comerciais ligeiros deverá chegar ao mercado a partir de 2026. Mais pormenores serão revelados nos próximos meses.