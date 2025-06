Novo trailer revela o horror de Dark Atlas: Infernum

Dark Atlas: Infernum é um jogo de horror em desenvolvimento pelos Dark Council Studios e leva os jogadores até um mundo onde a realidade decai, os pesadelos respiram e os mortos nunca são verdadeiramente silenciosos. Recebeu recentemente uma Demo para PC.

A editora SelectaPlay e a equipa de desenvolvimento Dark Council Studios revelaram recentemente um trailer de jogabilidade para o seu próximo trabalho, Dark Atlas: Infernum.

Trata-se de um jogo que será, nas palavras dos seus responsáveis, a derradeira experiência de survival onde o terror psicológico e o perpétuo clima de tensão e medo, são os ingredientes principais.

Estreado durante o Horror Game Awards Summer Showcase, este trailer revela um vislumbre do pesadelo: salas claustrofóbicas, ambientes em ruínas distorcidos por forças invisíveis e entidades grotescas observando nas sombras.

Com lançamento previsto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X no final de 2025, Dark Atlas: Infernum apresenta uma jogabilidade na primeira pessoa e convida os jogadores a mergulharem neste mundo sombrio e pressionante no qual a linha entre a realidade e o pesadelo foi rompida.

A humanidade oscila à beira da aniquilação enquanto as suas memórias apodrecem, as verdades queimam e os céus se silenciam. Tempestades elétricas varrem a superfície da Terra, deixando para trás apenas resquícios fantasmagóricos de vida chamados Impressões (os ecos silenciosos dos mortos), que assombram as ruínas das cidades.

A civilização está em colapso total mas, algo muito pior está por vir ainda.

O jogador está preso num pesadelo onde a própria verdade é uma maldição. Perseguido pela Palavra, as suas memórias transformam-se em labirintos enquanto a realidade se desfaz aos poucos. O passado exige respostas. O futuro apenas oferece tormento. E a Corona Radiata, um livro proibido de poder indizível, é a chave que todos desejam...

Precisamos escapar. Através das sombras. Através da culpa. Através do próprio inferno!

Em Dark Atlas: Infernum, o jogador não está apenas a tentar sobreviver. Estará a tentar não se desfazer e desaparecer para sempre. Preso num purgatório pessoal, perseguido pela Palavra e assombrado pelos pecados de um mundo destruído, a única esperança é escapar deste pesadelo. Mas cada porta aberta leva a um novo e mais profundo nível de si mesmo. E o que está ali enterrado está... faminto.

Dark Atlas: Infernum tem lançamento previsto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X algures no final de 2025, sem data concreta ainda.