Podemos dizer que o destaque 2022 nas chaves digitais vai para a GoDeal24. Desde preços promo para chaves digitais do Windows 10 Pro e Windows 11 até, e mais ainda acessível, ao Office, nas suas várias versões.

Então, quer procure uma forma barata de construir um novo computador, ou apenas queira atualizar a versão antiga do Office, este artigo vai certamente interessar.

Assim, parece que é de aproveitar a grande venda promovida pela GoDeal24, em pleno espírito de Natal.

Destaque 2022: Windows 10 e 11 a preços inacreditáveis

Assim, começamos com o destaque de 2022 na GoDeal24 e respetiva manutenção das promos. Estas permitem adquirir chaves digitais a preços baixos na GoDeal24.

Presentes de Ano Novo para si, Preço Especial!

Por outro lado, o Windows 10 ainda é o sistema mais versátil e estável neste momento, e é uma boa escolha para a maioria dos utilizadores. Logo, podemos adquirir uma das seguintes promos:

Conjuntos MS Office + Sistema operativo: Descontos maiores com código SGO62

Para tal, basta fazer a compra na GoDeal24 partir das ofertas apresentadas abaixo com código de cupão: SGO62

Promo especial de Feliz Ano Novo com 50% de desconto em todos os Windows! Com o código de cupão SGO50

Além disso, na GoDeal24, encontramos múltiplos produtos Microsoft, mas em especial o Windows, com a sua nova versão, a 11.

Neste momento, podemos adquiri-los com desconto ao utilizar o código do cupão SGO50

Mais Versões: Tudo para o seu trabalho e estudo online com o código de cupão SGO62

Ferramentas para o seu PC

Além disso, isto é, das suites Office e do Windows, também podemos encontrar aqui mais ferramentas informáticas para melhorar a produtividade:

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema.

O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.

Como pagar com o PayPal?

Obviamente, é possível pagar utilizando o PayPal através do seguinte método:

Após a escolha dos produtos, ir para o ecrã de checkout e continuar como convidado (ou criar uma conta).

Pode obter a opção Cwalletco por defeito na "Payment Information" - clique continuar.

Ir para "Order Review" no ecrã de checkout e clicar "Place Order";

Clique em "Choose Payment Method" e depois clique em "Proces order":

Ser-lhe-á mostrado um ecrã com várias opções de pagamento, pode agora utilizar Paypal ou Cartão de crédito (também através do Paypal):

