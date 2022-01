Preços dos combustíveis sobem amanhã! Saiba quanto…

O preço dos combustíveis vão voltar a subir já a partir de amanhã. Como vendo sendo normal, o valor apesar de ter subidas (ou descidas) gerais, depende, do cada posto de abastecimento, da marca e até da zona onde se encontra.

Saiba quanto vai subir o gasóleo e a gasolina já a partir de amanhã.

Combustíveis: Preço do gasóleo é o mais acentuado

Os preços dos combustíveis vão aumentar já a partir desta segunda-feira. Desta vez, a subida mais significativa será no caso do gasóleo. De acordo com as informações, a gasolina e o gasóleo vão subir cerca de 1,5 cêntimos e três cêntimos por litro, respetivamente.

Este aumento dos preços acompanham o aumento do valor do petróleo nos mercados internacionais que já supera os 80 dólares o barril.

Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com o último relatório de Bruxelas é revelado que, depois dos impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais elevado em toda a UE. Relativamente ao gasóleo, este ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.

Através do portal Preço dos combustíveis online é possível saber o preço atual nos diversos postos de combustível. O utilizador pode filtrar por combustível, marca, tipo de posto, distrito e município.

Carregando no posto de combustível que se pretender, é também possível saber a data/hora da última atualização dos preços. Pode saber mais aqui.