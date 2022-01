Cientistas perplexos por encontrar galáxias sem matéria negra

Os cientistas estão perplexos por encontrar galáxias sem matéria negra. Afinal, isto poderá contradizer o vasto conhecimento que se reuniu até agora relativamente a teorias acerca da matéria.

Embora não seja a primeira vez, os avanços tecnológicos de hoje permitirão uma investigação aprofundada.

Acredita-se que a energia negra e a matéria negra constituem quase 95% do nosso universo. Embora não se saiba exatamente o que é e de onde vem, os cientistas creem que ambas mantêm as galáxias juntas, recorrendo à gravidade.

No entanto, de acordo com o Gizmodo, um grupo de astrónomos avistou uma galáxia sem matéria negra. Esta história começou há três anos quando Filippo Fraternali, um astrónomo do Kapteyn Astronomical Institute da University of Groningen, nos Países Baixos, e os seus colegas se depararam com algumas galáxias dispersas que careciam de matéria negra.

Por ser uma estreia, os astrónomos decidiram examinar uma delas em pormenor. Depois de escolherem uma a 250.000 anos-luz, chamaram-lhe AGC 114905 e utilizaram as 27 antenas do radiotelescópio do Very Large Array no Novo México para a estudar.

O conteúdo de matéria negra que inferimos nesta galáxia é muito, muito menor do que se poderia esperar.

Revelou Fraternali, após uma investigação detalhada.

Embora Pieter van Dokkum, astrónomo em Yale, e os seus colegas tenham avistado galáxias semelhantes em 2018, utilizando o telescópio Hubble, não lhes foi dada grande relevância. Agora, com o desenvolvimento dos telescópios e as observações mais profundas, esse tipo de galáxia “tornou-se mais conhecido”, segundo Mireia Montes, astrónoma no Space Telescope Science Institute, em Baltimore, e especialista em galáxias.

Para já, os astrónomos consideram ser demasiado cedo para saber se a AGC 114905 e as galáxias semelhantes serão um problema para as teorias convencionais relativas à matéria negra. Portanto, é necessário explorar mais e investigar mais profundamente. Para isso, poderá ser utilizado, por exemplo, o James Webb Space Telescope.

O estudo foi publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

