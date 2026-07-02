Etna volta a entrar em erupção e ilumina os céus da Sicília com rios de lava

O vulcão mais ativo da Europa, o Etna, continua em atividade, mas sem representar perigo imediato para as populações.

O Monte Etna voltou a entrar em erupção, proporcionando um impressionante espetáculo natural na ilha italiana da Sicília. Rios de lava incandescente têm descido pelas encostas do vulcão, iluminando o céu noturno, numa nova fase eruptiva que está a ser acompanhada de perto pelas autoridades italianas.

Segundo o Observatório Etna, do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), a erupção teve início na passada sexta-feira, através de uma fissura situada a cerca de 3.000 metros de altitude. Desde então, o fluxo de lava avançou várias centenas de metros pela encosta, mantendo-se, contudo, confinado às zonas altas do vulcão.

Sem nuvem de cinzas significativa

Apesar da intensa atividade efusiva, os especialistas indicam que o Etna apresenta apenas uma fraca atividade explosiva nos seus crateras de cume. Até ao momento, não foi registada uma coluna significativa de cinzas vulcânicas, um fator que reduz o impacto imediato na aviação e nas populações próximas.

Ainda assim, o nível de alerta para a aviação permanece na cor laranja, o que significa que existe uma elevada probabilidade de continuação da atividade eruptiva ou que a erupção decorre com emissões reduzidas de cinzas.

Um espetáculo que atrai milhares de visitantes

As imagens captadas por drones mostram rios de lava de cor laranja intensa a descer lentamente pela montanha, criando um dos fenómenos naturais mais impressionantes da Europa.

O Monte Etna é considerado o vulcão mais ativo do continente europeu e um dos mais ativos do mundo. As suas erupções são frequentes e, na maioria das situações, permanecem limitadas às zonas altas da montanha, sem representar uma ameaça direta para as localidades circundantes.

Atividade é monitorizada em permanência

As autoridades italianas continuam a monitorizar a evolução da erupção através de instrumentos sísmicos, câmaras térmicas e observações por satélite. Até ao momento, não foram emitidas ordens de evacuação nem existem relatos de danos em infraestruturas ou de vítimas.

Embora o espetáculo visual seja impressionante, as autoridades recordam que o acesso às áreas mais próximas da lava continua sujeito a restrições por motivos de segurança, uma vez que a atividade vulcânica pode alterar-se rapidamente.