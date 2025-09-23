TikTok está a marcar vídeos de Gaza com recomendações de produtos

A mais recente funcionalidade do TikTok, que recorre a inteligência artificial (IA) para sugerir produtos, está a gerar uma onda de críticas. A polémica surge após a tecnologia ter sido aplicada a vídeos sensíveis provenientes da Faixa de Gaza...

Tiktok associa produtos a cenários de guerra

A situação, inicialmente reportada pelo The Verge, descreveu um caso particularmente chocante. Num vídeo que mostrava uma mulher palestiniana a caminhar por entre destroços, visivelmente abalada enquanto procurava por familiares desaparecidos, o TikTok apresentou recomendações de produtos da sua loja online.

O algoritmo, ao identificar as roupas da mulher, sugeriu artigos com descrições como "Vestido Elegante de Renda Turco do Médio Oriente Dubai" e "Vestido Feminino de Manga Comprida com Nó Frontal em Cor Sólida".

Na origem desta polémica está uma nova ferramenta, baseada em IA, que analisa e identifica objetos presentes nos vídeos. Quando um utilizador interrompe a visualização de um clipe, a aplicação pode ativar automaticamente uma janela pop-up com a opção "Encontrar semelhante", direcionando-o para produtos na TikTok Shop que se assemelham aos itens visíveis no ecrã.

O que os relatórios mais recentes indicam é que a empresa parece não ter ponderado devidamente os contextos em que esta tecnologia deveria ou não ser aplicada. A sua implementação em conteúdos de notícias, relatos de guerra ou outras situações sensíveis revela uma falha de planeamento que está agora a ser publicamente escrutinada.

De momento, a nova funcionalidade de compras por IA não está acessível a todos os utilizadores, encontrando-se numa fase de implementação gradual e limitada.

