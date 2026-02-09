iPhone 17e: Apple traz novidades em breve mas sem mudar preço

A chegada do iPhone 17e é já uma certeza, mas há ainda muito por descobrir sobre esta novidade da Apple. Agora, foram revelados os pormenores e as especificações, bem como o preço do iPhone 17e, com muita informação importante. Além disso, fala-se também do iPad 12, o iPad Air 8 e os novos Macs que serão lançados em breve.

iPhone 17e: Apple traz novidades em breve

O bem conhecido analista da Bloomberg, Mark Gurman, analisou em detalhe os próximos anúncios de produtos da Apple. De tudo o que revelou, destaca-se que o sucessor do iPhone 16e deverá receber várias novidades importantes e será provavelmente acompanhado por dois novos iPads e vários novos Macs.

O Pixel 10a, o telemóvel de entrada da Google para 2026, já tem data de lançamento oficial. Provavelmente não oferecerá muitas atualizações significativas para além de quatro novas opções de cor. Em contraste, a Apple parece estar a preparar várias melhorias para o sucessor do iPhone 16e.

Isto foi confirmado pelo geralmente fiável analista da Bloomberg, Mark Gurman, no seu mais recente boletim informativo Power On. De acordo com esta publicação, o iPhone 17e não receberá apenas uma atualização para o SoC Apple A19. O novo smartphone acessível da Apple também deverá ser compatível com o MagSafe para carregamento sem fios magnético.

Mais dispositivos a chegar pelas mãos da Apple

O smartphone contará ainda com o modem Apple C1X e o chip Apple N1 para conectividade Bluetooth, Wi-Fi e Thread. Gurman afirma ainda que o preço base se manterá nos 599 dólares nos EUA, apesar do aumento exorbitante dos preços da memória. O analista ainda não divulgou uma data de lançamento específica para estes novos produtos da Apple, mas também refere alguns Macs que serão lançados “em breve”.

Estão também em desenvolvimento dois novos iPads: o sucessor do iPad 11 com o SoC Apple A18, bem como o novo iPad Air 8, que será alegadamente equipado com o Apple M4. Espera-se que ambos os tablets recebam apenas uma pequena atualização de especificações, sem alterações significativas no design. O iPad Mini 8 irá provavelmente receber um ecrã OLED ainda este ano.

Um novo computador de secretária Mac Studio também está a caminho, mas não será apresentado no evento de lançamento da primavera. Por último, mas não menos importante, Gurman menciona um novo Studio Display que, segundo consta, será bastante semelhante à versão atual. O novo Mac Mini e o MacBook de 13 polegadas com processador para iPhone chegarão provavelmente ainda este ano.