Saiba onde pode fazer formação Fortinet em Portugal

À medida que o cenário de ameaças se intensifica, as organizações de todo o mundo têm procurado reforçar as suas defesas e ajustar as suas estratégias de gestão de riscos. No entanto, no ano passado, quase 90% dos líderes inquiridos afirmaram que a sua empresa sofreu uma ou mais tentativas de ataque. A Fortinet reforçou recentemente a iniciativa da Academia de Competências em Cibersegurança da EU, passando a contar com a Universidade Católica Portuguesa e com o Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Embora a maioria das ciberameaças não possa ser atribuída a uma causa isolada, fatores como a falta de profissionais nas equipas de segurança e de TI e a falta de soluções de cibersegurança contribuem frequentemente para o sucesso de um ataque. De acordo com o relatório Fortinet 2024 Cybersecurity Skills Gap Report, 70% dos inquiridos indicaram que a falta de competências em cibersegurança tem criado riscos adicionais para as suas empresas.

Para se protegerem contra os agentes de ameaças que estão constantemente a evoluir as suas táticas, as organizações devem adotar uma abordagem tripla à cibersegurança capaz de combinar formação para profissionais de segurança e de TI, iniciativas de sensibilização e educação para todos os colaboradores e tecnologia eficaz na deteção, e controlo de ameaças. O Fortinet Training Institute tem vindo a trabalhar no sentido de tornar a educação e a formação em cibersegurança acessíveis a todos os indivíduos em todo o mundo através dos seus programas e de várias parcerias público-privadas.

Compromisso da Fortinet com a iniciativa da Academia de Competências em Cibersegurança da Comissão Europeia

No início de 2024, a Fortinet avançou na sua missão de reduzir a lacuna de competências de cibersegurança, juntando-se à iniciativa Cybersecurity Skills Academy da Comissão Europeia para proporcionar oportunidades de formação em toda a UE. Através do Fortinet Training Institute, a Fortinet comprometeu-se a oferecer, de forma gratuita, formação e sensibilização em cibersegurança para 75.000 pessoas na Europa durante os próximos três anos.

Rumo a este objetivo, nos últimos seis meses, a Fortinet já formou quase 20.000 pessoas em 27 países da UE através do seu programa de certificação Network Security Expert (NSE). O programa consiste em cinco níveis e 12 certificações, desde os fundamentos do que é a cibersegurança até ao nível superior de Fortinet Certified Expert. Os níveis de formação técnica oferecem oportunidades de carreira em segurança de rede, operações de segurança, segurança em cloud pública, secure access service edge, segurança OT e zero-trust para fornecer uma compreensão mais profunda das capacidades e conhecimentos necessários para cada uma destas funções. O programa Fortinet Training Institute foi recentemente nomeado como sendo um dos melhores programas de certificação profissional pela SC Media.

Parceria com instituições académicas na EU / PORTUGAL

Em paralelo, a Fortinet continua a trabalhar com instituições de ensino na UE através do Academic Partner Program da empresa para criar uma força de trabalho de cibersegurança mais diversificada, equitativa e inclusiva. O programa preenche a lacuna entre a formação e a possibilidade de uma carreira, fornecendo aos alunos de ensino superior o acesso aos cursos, laboratórios e exames e certificação Fortinet NSE.

O objetivo da Fortinet é formar 5.000 alunos com o currículo NSE. Nesse sentido, a Fortinet propôs-se a expandir o seu Programa para alcançar pelo menos 30 escolas na UE e já atingiu este objetivo com 37 novas instituições em toda a EU, incluindo a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, em Portugal. Atualmente, já é possível fazer formação Fortinet em 15 instituições - ver aqui.

A Fortinet colabora estreitamente com governos, ministérios de educação e organizações como o Fórum Económico Mundial para disponibilizar formação e sensibilização sobre cibersegurança a alunos de todas as origens e idades. Estes esforços - incluindo o compromisso da Fortinet para com a iniciativa da Comissão Europeia - contribuem para o objetivo da Fortinet de formar 1 milhão de pessoas a nível global em cibersegurança até 2026 e servem para construir um grupo de futuros talentos em cibersegurança. Ao trabalhar com os sectores público e privado, a indústria da cibersegurança pode identificar formas criativas de despertar o interesse por esta área, a fim de colmatar a lacuna de competências no domínio da cibersegurança e proteger melhor a nossa sociedade.