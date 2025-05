EA SPORTS F1 25, antecipa o filme F1 THE MOVIE

Um dos filmes mais publicitados e aguardados atualmente é precisamente F1 THE MOVIE. E, como não poderia deixar de ser, conta com o apoio do jogo oficial da F1, EA SPORTS F1 25.

É um dos nomes mais importantes no que respeita a videojogos de carros, mais em particular, de Fórmula 1. EA SPORTS F1 25 é a edição deste ano do jogo oficial da 2025 FIA Formula One World Championship e como tal, atrai (como desde sempre tem atraído) os milhares de aficionados pela modalidade.

Recentemente, a Electronic Arts confirmou novos detalhes relacionado com F1 THE MOVIE, da Apple Original Films, o tão aguardado filme de corrida que chega aos cinemas de todo o mundo em junho e que celebra o mundo da Fórmula 1.

Fruto dessa parceria, os jogadores de EA SPORTS F1 25, o jogo oficial do FIA Formula One World Championship, vão ter a possibilidade de se sentarem ao volante virtual da temporada 2025 no carro da equipa APXGP através de uma série de seis cenários jogáveis pós-lançamento, disponíveis a partir de 30 de junho, inspirados no próximo filme. Juntamente com a experiência no videojogo, a EA SPORTS aparece como parceira oficial da equipa fictícia APXGP, com a marca em destaque tanto no carro da equipa APXGP quanto nos equipamentos de corrida em F1 THE MOVIE.

O vídeo de revelação do carro no videojogo pode ser visto e seguida, com um excerto exclusivo da nova música "Drive" do multi-premiado com GRAMMYs, artista global com Diamond-certified, Ed Sheeran, incluída no F1 THE ALBUM, já disponível para reserva.

Os cenários criados no jogo permitem aos jogadores enfrentar desafios inspirados em momentos-chave do filme, e combina cinemáticas do F1 THE MOVIE com jogabilidade em pista. Após uma introdução em Silverstone — disponível nas edições Standard e Iconic de F1 25 —, a intensidade aumenta à medida que os jogadores participam em fins de semana de corrida em Monza, Zandvoort, México e Spa, com objetivos distintos consoante o piloto. O desafio final coincide com o grande encerramento em Abu Dhabi.

"Esta parceria é um exemplo emocionante de como a EA SPORTS traz os fãs para a ação, e apaga as linhas entre a modalidade, narrativa e entretenimento interativo como mais ninguém consegue", disse John Reseburg, VP, Brand & Communications da EA SPORTS. "Como parceiro oficial da equipa APXGP, a EA SPORTS faz parte do mundo do filme - mas, mais importante, em F1 25, os jogadores não assistem apenas ao desenrolar da história, como podem mergulhar nela. Esta é a F1 como nunca vista."