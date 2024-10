Paga YouTube Premium e continua a ver anúncios? Não está sozinho…

O YouTube está a ser alvo de críticas crescentes relativamente ao seu serviço Premium. Os utilizadores de todo o mundo estão a manifestar frustração, pois muitos dos que subscreveram o plano - à espera de uma experiência sem anúncios - continuam a deparar-se com anúncios na aplicação, na Web e até na app da TV.

Um número crescente de utilizadores do Reddit referiu que, apesar de pagarem o plano Premium, continuam a ver anúncios. Para além da sua frustração, muitos destes anúncios parecem estar relacionados com os próprios serviços da Google, como o Workspace. Para piorar a situação, não parece haver uma solução clara para este problema.

O YouTube reconheceu o problema, mas parece não ter a certeza da sua causa. Numa declaração ao Android Authority, a empresa disse:

Os subscritores do YouTube Premium não devem ver anúncios no seu feed inicial e estamos a investigar a razão pela qual isto pode ter acontecido.

Isto sugere que a empresa ainda não tem certeza sobre a raiz do problema e como resolvê-lo.

A posição oficial da plataforma é que pagar por uma assinatura do YouTube Premium deve remover os anúncios dos vídeos e da interface. No entanto, a página de suporte menciona uma pequena ressalva:

Os membros do YouTube Music Premium e YouTube Premium podem continuar a ver o branding ou as promoções incorporadas pelo criador em podcasts. Se forem adicionados ou ativados pelo criador, também pode encontrar links promocionais, prateleiras e outras funcionalidades no conteúdo e em redor deste.