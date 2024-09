2024 PT5: A partir de hoje a Terra terá “duas Luas”

O asteroide 2024 PT5 é uma pequena rocha, terá entre oito e 18 metros de comprimento, e fará companhia à Terra entre os dias 29 de setembro e 25 de novembro de 2024.

Um asteroide que fará companhia à Terra

2024 PT5 é um asteroide que ficará como uma segunda lua ao redor da Terra. Pertence ao cinturão de asteroides Arjuna e a sua aproximação à Terra é consequência de perturbações gravitacionais provocadas pelo Sol. O asteroide deve permanecer em órbita durante cerca de dois meses e é nesta condição que o nosso planeta terá duas Luas.

O 2024 PT5 foi observado pela primeira no dia 7 de agosto. As características desta rocha foram apresentadas pelos irmãos e astrofísicos espanhóis Carlos e Raúl de la Fuente Marcos. Eles apresentam todos os pormenores num artigo publicado este mês na Research Notes of the American Astronomical Society.

Após este período, o asteroide seguirá a sua trajetória pelo Sistema Solar, na sua órbita regular ao redor do Sol.

O 2024 PT5 será mesmo uma minilua?

Segundo os astrónomos, esta "minilua" é "um asteroide capturado temporariamente pela gravidade da Terra". Contudo, poderá não ser exatamente correto chamar esta rocha de minilua. Conforme explica o engenheiro de navegação Davide Farnocchia, este asteroide está muito distante da Terra. Farnocchia refere que existem duas condições para um objeto orbitar ao redor do nosso planeta.

O primeiro fator é a distância em relação à Terra. A Lua está próxima o suficiente para que a atração gravitacional do nosso planeta seja a força dominante a determinar o movimento desse satélite natural.

Explicou Farnocchia.

O engenheiro pontua que a Terra tem uma "esfera de influência" de cerca de quatro distâncias lunares, ou 1,5 milhão de quilómetros. Por outras palavras, para que o movimento de um corpo celeste seja influenciado pela gravidade do nosso planeta, precisa estar dentro deste raio de ação.

Contudo, o 2024 PT 5 vai passar a 9 distâncias lunares da Terra — ou seja, fora dessa esfera de influência.

O segundo componente é que a energia da Lua é negativa. Isso significa que a Lua não se move numa velocidade suficiente para se afastar da Terra. Este objeto [o 2024 PT5] também possui uma energia negativa em relação à Terra, que é uma das duas condições necessárias. Ou seja, o asteroide move-se ao redor do Sol e está próximo da Terra. Mas não tão próximo para ser "capturado" de forma definitiva pelo nosso planeta e começar a fazer uma órbita, como a Lua.

Refere Farnocchia.

Para termos um termo de comparação, é importante frisar que a nossa Lua, um satélite natural que acompanha o planeta há cerca de 4,5 mil milhões de anos, tem um diâmetro de 3,5 milhões de metros. Portanto, um quarto do tamanho da Terra.

A ação do asteroide 2024 PT5 não irá afetar a Terra?