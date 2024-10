Repsol vai transferir os investimentos em hidrogénio verde de Espanha para Portugal

Com o hidrogénio verde a ser apontado, por muitos, como a solução para um futuro mais sustentável, a Repsol decidiu transferir parte dos seus investimentos de Espanha para Portugal.

Conforme avançado pelo jornal El Mundo, na sequência de um forte protesto contra as medidas fiscais do Governo espanhol, que visam taxar as energéticas do país, a Repsol decidiu investir 15 milhões de euros num eletrolisador de quatro megawatts, em Sines, com uma capacidade de produção de 600 toneladas de hidrogénio verde por ano.

O diretor-executivo da Repsol, Josu Jon Imaz, já havia indicado, numa conferência com analistas, que a empresa estava a avaliar alternativas fora de Espanha, com Portugal a surgir como alternativa viável.

Projeto de hidrogénio verde pode estimular a economia portuguesa

Fontes da Repsol revelaram à Europa Press que a decisão de avançar com o projeto em Portugal está relacionada com o apoio recebido para a expansão do Complexo Industrial de Sines, considerado uma iniciativa de Potencial Interesse Nacional (PIN) pelo Governo português. Esta classificação é atribuída a projetos que trazem um impacto significativo para a economia do país.

Este projeto segue-se aos mais de 650 milhões de euros de investimento já estipulados para o Complexo Industrial de Sines, onde serão construídas duas novas fábricas de polímeros 100% recicláveis para as indústrias automóvel, farmacêutica, agroalimentar e outras.

Em Espanha, a Repsol tem sido afetada pelo imposto extraordinário sobre o setor energético, implementado pelo Governo espanhol em resposta à crise causada pela guerra na Ucrânia. Inicialmente aprovado para os anos de 2023 e 2024, este imposto já recebeu da Repsol quase 800 milhões de euros, sendo a petrolífera uma empresas das mais afetadas.