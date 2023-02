Com o Windows 11, a Microsoft parece ter imposto novos requisitos mínimos. Esses a ser contrariados e rebatidos. Uma das mais recentes provas veio mostrar que afinal o sistema da Microsoft não precisa de tanta RAM para correr. Bastam 195 MB e muita paciência.

A Microsoft é clara no que toca ao Windows 11. Requer 4GB de RAM, bem como 64GB de armazenamento. Há que contar ainda com a presença do TPM e do Secure Boot, para trazer uma camada de segurança adicional ao sistema, o que tem trazido problemas a muitos utilizadores.

Ainda assim, e como se tem visto, estes requisitos podem ser contornados e o sistema da Microsoft funciona com muito menos. Uma nova publicação no Twitter veio mostrar que finalmente foram atingidos novos mínimos. Do que é revelado afinal bastam 196MB de RAM.

All it took was 30 minutes of BSODs and a further 15 minutes to open Task Manager.

I'm impressed that getting Windows 11 (Full desktop) to boot on 196MB is even possible pic.twitter.com/hCGnaVPeNT — Xeno (@XenoPanther) February 6, 2023

Recorrendo ao Tiny 11, uma versão alterada e adaptada do Windows 11, foi possível atingir este novo valor e ainda assim tem o sistema a funcionar. Não ficou uma instalação que possa ser usada de forma perfeita, mas a verdade é que estava a correr e com acesso a tudo.

Do que é descrito, não foi simples atingir este novo patamar. Os problemas surgiram logo no arranque, com vários BSOD. O sistema demorou "apenas" 30 minutos a arrancar, tendo depois arrastado-se por 15 minutos até ter o Gestor de Tarefas a correr.

Last one, I promise.

I've spent the last 2 hours trying to get Windows to not BSOD upon boot with 194MB but it finally booted... somehow pic.twitter.com/ie1s5RlV7N — Xeno (@XenoPanther) February 6, 2023

Uma experiência posterior conseguiu baixar ainda mais o valor de RAM usada para 194MB. Demorou ainda mais tempo a arrancar o Windows 11, cerca de 2 horas, e os erros no processo foram-se acumulando. Arrancou, mas não existe informação se o sistema da Microsoft estava minimamente funcional.

Fica assim claro que mesmo com os 4GB de RAM que são exigidos, o Windows 11 consegue arrancar e funcionar com menos memória presente. Não fica perfeito, longe de isso, mas pode ser usado dentro de certos limites.