Ao longo dos anos o sistema operativo da Microsoft tem crescido e ganho muito lastro, culminando com o Windows 11. Há muitas funcionalidades que se entende serem úteis e que na verdade estão a apenas a ocupar espaço no disco, sem querem qualquer utilidade.

Sem uma resposta efetiva da Microsoft, uma equipa de interessados colocou mãos à obra e criou o Tiny11. Esta é uma versão despida de código e funcionalidades desnecessárias e que se foca apenas no essencial. É provavelmente indicada para a maioria dos PCs e corre com o mínimo de recursos.

Como seria esperado, o Windows 11 traz um lote de novidades interessantes para alguns utilizadores. Este aumento de oferta traduz-se de forma natural num maior ocupar de espaço em disco, o que nem sempre é desejado em máquinas mais antigas.

Há ainda a somar um lote de funcionalidades que nem todos querem ter presente. A Microsoft tem sido eximia neste campo, ao adicionar telemetria para ter dados de utilização e que, segundo informa, serve apenas para dar aos utilizadores uma melhor experiência de utilização.

It's finally here!

Based off of Windows 11 Pro 22H2, tiny11 has everything you need for a comfortable computing experience without the bloat and clutter of a standard Windows installation.

https://t.co/yM1Ip2ljjB pic.twitter.com/Tg5PWUZU1Q