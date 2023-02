A Nokia tem mostrado uma forma diferente de criar inovação e o novo Nokia G22 é a prova disso mesmo. Este novo smartphone vem inaugurar uma nova era e promete ser simples de ser reparado em minutos e amigo do ambiente.

Um smartphone simples de ser reparado

A Nokia, agora como HMD Global, tem tentado mudar a forma como os smartphones são criados e o que oferecem aos utilizadores. Mais do que especificações de topo, aposta em plataformas com recursos equilibrados e que retiram o máximo de um Android o mais puro possível.

Agora tem o G22, que vem criar um novo padrão no que toca à reparabilidade e à proteção do ambiente. Este quer ser um smartphone que pode ser reparado de forma simples e rápida, permitindo mudar a bateria em alguns minutos, sem causar problemas ao resto do hardware.

O Nokia G22 promete trazer a mudança

Parte desta capacidade resulta de uma parceria com a iFixit, que terá disponível todos os elementos necessários para que os utilizadores façam esta reparação. As peças necessárias podem ser compradas de forma rápida e vão estar bem identificadas no smartphone.

Além disso, a Nokia revelou que este modelo terá dois anos de atualizações do Android e três anos de atualizações de segurança. O modelo básico vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, enquanto a variante mais cara oferece 4 GB de RAM com 128 GB de armazenamento. Poderá escolher entre as cores Meteor Grey e Lagoon Blue.

Amigo do ambiente para ser ainda melhor

Outros recursos presentes ​​incluem SoC Unisoc T606, ecrã LCD HD+ de 6,5 polegadas, sistema de câmara traseira tripla de 50MP+2MP+2MP, classificação IP52, bateria de 5.050mAh, que irá durar 3 dias, com velocidade de carregamento com fio de 20W e leitor de impressão digital lateral.

A somar a estas caraterísticas, o Nokia G22 tem ainda outra novidade. Foi construído com materiais reciclados. Esta é uma tendência crescente e que muitas outras marcas estão a adotar. A capa traseira de alto brilho é feita de plástico 100% reciclado e por isso tem ótimo aspeto, funciona bem e naturalmente durará mais tempo.

Nokia G22