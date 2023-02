Depois de se conhecer a proximidade entre a Microsoft e a OpenIA é natural que se acredite haver muitas novidades em desenvolvimento, principalmente com o foco da integração do ChatGPT nos serviços da gigante do software. O Bing parece ser a primeira aposta. Mas… fará dele, finalmente, um concorrente a sério ao Google?

Podemos não estar longe de ver uma novidade que irá mudar completamente o Bing da Microsoft. Apesar da gigante americana insistir em manter o seu motor de pesquisa, mesmo tendo uma utilização quase marginal (pelo menos face à Google) o futuro pode ser risonho.

Com a chegada do ChatGPT e toda a sua tecnologia de IA, é certo que a Microsoft irá fazer uso do que este oferece. O ponto mais lógico é o Bing, para depois abrir a sua oferta para as apps e serviços que a Microsoft tem acessível para os utilizadores.

Bing's ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C — Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

O que não se esperava era ver já a possível integração entre estes 2 serviços. Surgiu de forma quase surpreendentemente na Internet e aparentemente também desapareceu com a mesma rapidez com que tinha sido trazido. Foram apenas alguns utilizadores, mas deu para perceber como vai poder ser usado.

Os relatos dão conta de que terá não uma zona de pesquisa, mas sim um campo para os utilizadores passarem a colocar as suas questões. Estas vão poder ter contexto, dar alguma criatividade e assim ter respostas muito mais completas e que vão ser mais úteis para os utilizadores.

This morning I was experiencing the CHAT feature of Microsoft Bing search and then a few moments later disappeared it. pic.twitter.com/kSA7RMPmLy — Nazmul hossain (@Nazmul60863192) February 3, 2023

Claro que este será mais um extra do que propriamente uma substituição total da Microsoft para o Bing. O ChatGPT vai complementar as respostas, mas toda a pesquisa deverá manter-se da forma tradicional e a que estamos normalmente habituados a fazer.

Ainda que muito efémeras, estas imagens mostram que a pesquisa do Bing vai mesmo mudar em breve. A Microsoft soube investir na OpenIA e assim ter acesso a tudo o que o ChatGPT oferece e virá a oferecer no futuro.

A bola parece agora estar do lado da Google, que terá mesmo de dar uma resposta à altura e mostrar a sua resposta, ou perderá terreno importante.