Depois dos despedimentos, Amazon revela perdas de 2,7 mil milhões de dólares em 2022

Temos assistido a vários despedimentos no setor tecnológico por parte de algumas das maiores empresas do ramo. A Microsoft, Google e Amazon são alguns exemplos, sendo que esta última 'pôs na rua' cerca de 18.000 trabalhadores.

A Amazon tem também outros motivos para se preocupar, depois de ter anunciado os seus resultados financeiros do quatro trimestre de 2022. Os resultados mostram perdas de 2,7 mil milhões de dólares no fecho do ano de 2022, embora ao nível das receitas anuais líquidas tenha sido registado um aumento de 9%.

Amazon diminiu os trabalhadores... e o lucro

A Amazon revelou na semana que passou os seus resultados financeiros respeitantes ao quarto trimestre de 2022 e tem motivos para estar preocupada. De acordo com as informações, a empresa norte-americana apresentou uma queda no lucro de 2,7 mil milhões de dólares em 2022, comparativamente aos ganhos de mais de 33 mil milhões de dólares registados em 2021. Este resultado deve-se sobretudo ao investimento na empresa de automóveis elétricos Rivian e resulta assim no primeiro ano não lucrativo da Amazon desde 2014.

Por outro lado, pois também há boas notícias, ao nível das receitas anuais líquidas, a empresa conseguiu um aumento de 9% para 149,2 mil milhões de dólares no quatro trimestre, sendo que no mesmo período de 2021 esse valor havia sido de 137,4 mil milhões de dólares.

Dentro do total da receita, a plataforma cloud da empresa, Amazon Web Services (AWS) obteve uma receita operacional de 5,2 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo do obtido no ano passado, mas conseguindo uma receita de mais de 22 mil milhões de dólares ao longo do ano.

As vendas online nas lojas Amazon desceram 2% em relação ao ano passado e assinalando uma receita de 64,5 mil milhões de dólares no último trimestre de 2022. Já nas lojas física esse montante foi de quase 5 mil milhões de dólares, uma diferença significativamente mais baixa do que o comércio online. A publicidade aumentou 9% com um contributo de 11,5 mil milhões de dólares.

O serviço de assinatura Prime gerou 9,1 mil milhões de dólares, o que significa um aumento de 13%. No entanto, os custos de envio aumentaram 4% no quatro trimestre, representando 24,7 mil milhões de dólares em despesas.

Mas o ano de 2023 revela muitas dúvidas e o CEO da empresa, Andy Jassy, adiantou que "a curto prazo, enfrentamos uma economia incerta, mas continuamos otimistas acerca das oportunidades a longo prazo para a Amazon". Contudo, a marca considera que os seus esforços e investimentos vão contribuir para um caminho positivo nos próximos meses.

Estes resultados acontecem depois da empresa ter anunciado o despedimento de 18.000 trabalhadores, o que representa cerca de 1% da sua força de trabalho.