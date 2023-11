Com cada vez mais perigos e ataques na Internet, é importante que os utilizadores usem em cada serviço uma palavra-passe segura. Só assim estão protegidos, algo que nem sempre acontece. A lista das mais usadas voltou a surgir e mostra qual é a palavra-passe mais comum de Portugal em 2023. Vai certamente ficar surpreendido.

Qual a palavra-passe mais comum de Portugal?

Em 2023, "admin" foi a palavra-passe mais utilizada pelos portugueses, tal como revelado pelo quinto estudo anual NordPass. Para além das 200 palavras-passe mais comuns do mundo e de uma comparação entre 35 países, o estudo deste ano também explorou que palavras-passe são utilizadas pelas pessoas em diferentes serviços, e se estas variam ou não.

Entre as 20 palavras-passe mais comuns em Portugal, que estão listadas abaixo, encontrámos não só algumas velhas conhecidas como algumas novidades. A lista completa com palavras-passe globais, listas individuais para 35 países, e 8 tipos de plataformas pode ser consultada aqui.

20 palavras-passe mais comuns em Portugal 1. admin

2. 123456

3. user

4. 123456789

5. 12345678

6. password

7. 12345

8. benfica

9. graciete10

10. merda123

11. Oliveira11

12. diogo123

13. Password

14. jorge123456

15. 1234567890

16. catarina

17. qwerty

18. xandrito

19. portugal

20. benfica91

Ainda que as palavras-passe variem consideravelmente de país para país (sendo que Portugal não é exceção), existem algumas tendências globais evidentes:

O estudo concluiu que as pessoas usam as palavras-passe mais fracas para as suas contas de streaming . Em contraste, as palavras-passe mais fortes são usadas em contas financeiras.

. Em contraste, as palavras-passe mais fortes são usadas em contas financeiras. Em vez de melhorarem os seus hábitos de criação de palavras-passe, os internautas fizeram o contrário ao adotar palavras-passe previamente configuradas . "admin," que é muito provavelmente uma palavra-passe que as pessoas não se deram ao trabalho de mudar, chegou ao topo da lista de palavras-passe mais comuns não só em Portugal como no México, Grécia, ou Estónia.

. "admin," que é muito provavelmente uma palavra-passe que as pessoas não se deram ao trabalho de mudar, chegou ao topo da lista de palavras-passe mais comuns não só em Portugal como no México, Grécia, ou Estónia. Os internautas usam números nas suas palavras-passe com frequência . Este ano, a palavra-passe mais comum do mundo, "123456," foi a segunda mais utilizada em Portugal. De resto, quase um terço (31%) das palavras-passe mais utilizadas em todo o mundo consiste numa sequência numérica semelhante, tal como "123456789," "000000," e "12345."

. Este ano, a palavra-passe mais comum do mundo, "123456," foi a segunda mais utilizada em Portugal. De resto, quase um terço (31%) das palavras-passe mais utilizadas em todo o mundo consiste numa sequência numérica semelhante, tal como "123456789," "000000," e "12345." O futebol é uma inspiração comum para as palavras-passe de internautas, que recorrem frequentemente a nomes de equipas ou jogadores. Os portugueses optaram muitas vezes por "benfica," "Oliveira11," e outras palavras-passe semelhantes. No Reino Unido, por exemplo, "liverpool," "arsenal," e "chelsea" dominam a lista.

para as palavras-passe de internautas, que recorrem frequentemente a nomes de equipas ou jogadores. Os portugueses optaram muitas vezes por "benfica," "Oliveira11," e outras palavras-passe semelhantes. No Reino Unido, por exemplo, "liverpool," "arsenal," e "chelsea" dominam a lista. Até 70% das palavras-passe na lista global deste ano podem ser decifradas em menos de um segundo.

Contas de streaming com as palavras-passe mais fracas

Este estudo também revelou quais são as palavras-passe que as pessoas utilizam em diferentes plataformas, e de que forma estas variam em termos de eficácia. Previsivelmente, as pessoas prestam mais atenção a contas diretamente associadas com dinheiro. Assim, estas acabam por utilizar as suas palavras-passe mais fortes em serviços financeiros.

Dicas para gerir credenciais com segurança

Como as passkeys ainda vão demorar até chegar ao mainstream, a higiene de palavras-passe e cibersegurança continua a ser de extrema importância.