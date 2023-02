Revolut: nova forma de fazer compras com até 3% de cashback

É cliente Revolut? A nova funcionalidade da app, “Lojas”, permite aos utilizadores ganharem até 3% de cashback instantâneo como recompensa por cada compra que façam em marcas e retalhistas líder.

Revolut: novo serviço designado de “Lojas”

A Revolut tem mais de 27 milhões de clientes em todo o mundo, e mais de um milhão em Portugal, apresentou aos seus clientes uma nova forma de fazerem compras, que lhes permite acumular cashback ao comprarem com as suas marcas favoritas.

O novo serviço, a que chamaram de “Lojas”, permite aos utilizadores que pesquisem produtos de marcas líder diretamente na app Revolut. A lista integral de marcas está disponível na app, sujeita a alterações ao longo do tempo.

As Lojas presenteiam os seus utilizadores com até 3% de cashback instantâneo sobre compras feitas com comerciantes elegíveis, desde que comecem a sua jornada de compra diretamente na app Revolut e paguem a totalidade da compra com o cartão Revolut.

O cashback é automaticamente aplicado no momento do pagamento, para que os clientes nunca mais percam uma oportunidade para pouparem dinheiro. Ao contrário de outros produtos que podem demorar até 90 dias para devolverem o cashback, as Lojas Revolut enviam-no instantaneamente. Quer seja um frigorífico, calçado, ou um presente de aniversário, os clientes podem ter até 3% de cashback com os seus comerciantes preferidos.

Para começarem a comprar, os clientes existentes podem aceder ao Centro de Gestão da app e clicar em “Lojas”. Os novos clientes terão de começar por transferir a app Revolut para os seus smartphones com o Google Play ou a App Store, e criarem uma conta, para poderem aceder às Lojas.