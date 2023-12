Internet de qualidade em Portugal? Vai ser uma realidade…

O título deste artigo parece provocador, mas não é. Aliás, Portugal sempre foi um país com boas infraestruturas no que diz respeito a telecomunicações, apesar de existirem zonas sem cobertura. No entanto, segundo a ANACOM, as telecomunicações e acesso à Internet de qualidade serão finalmente uma realidade em todo o país.

Portugal vai lançar concurso público internacional para a instalação, gestão, exploração e manutenção de redes

Portugal tem reunidas as condições para ser um dos primeiros países da União Europeia a dispor de uma cobertura integral do seu território com redes fixas de capacidade muito elevada, designadamente assentes na utilização de fibra ótica, que possibilitarão um débito por acesso de pelo menos 1 Gbps no sentido descendente e de 150 Mbps no sentido ascendente, com base num investimento total de cerca de 345 milhões de euros, parcialmente financiado por fundos públicos, revela a ANACOM.

A ANACOM vê com a maior satisfação o facto de o nosso País ser o primeiro país da União Europeia a proceder ao lançamento do concurso público internacional para a instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de capacidade muito elevada nas «áreas brancas», com a utilização de fundos europeus, nomeadamente o FEDER.

A ANACOM assinala, ainda, positivamente a decisão do Governo de afetar um montante de 29,7 milhões de euros das receitas do leilão do 5G ao apoio de fundos públicos nacionais necessários à concretização deste importante investimento no desenvolvimento das comunicações eletrónicas em Portugal, o que significa que o investimento público poderá totalizar 172 milhões de euros, ou seja, cerca de 50% do montante total de investimento.

O desenvolvimento das redes fixas e das redes móveis em todo o território nacional tem tido a máxima atenção e prioridade na atuação da ANACOM, no cumprimento da sua missão e dos objetivos estratégicos do seu plano de atividades, visando assegurar o acesso a serviços de comunicações e de internet por parte dos cidadãos portugueses que não têm acesso ou beneficiam apenas de um acesso limitado e de baixa qualidade àqueles serviços.