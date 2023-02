3 Atalhos Apple Watch para automatizar tarefas no relógio

O Apple Watch é uma máquina que podemos usar para um número infindável de ações. Apesar de ter poucas aplicações nativas e ainda existir um leque pequeno de software de terceiros, a Apple equipou a sua oferta com uma ferramenta incrível, no que toca a expandir a tentacularidade do smartwatch, chama-se Atalhos. E hoje voltamos à carga com 3 tarefas que vão desde a alteração dos mostradores, até ao silenciar o relógio mediante a sua localização.

App Atalhos para tornar o Apple Watch mais autónomo

Para aqueles utilizadores Apple Watch que usam a sua diversidade de opções, será que ativam o modo Espetáculo quando chegam ao cinema ou o Modo Silencioso quando chegam à igreja/ou reunião de trabalho? Muda o seu mostrador do Apple Watch no início ou no fim do seu dia de trabalho, ou até quando vai dormir? Sabia que estas ações podem ser automatizadas?

Recorrendo à aplicação Atalhos, no iOS, poderá configurar automatizações para o seu relógio Apple com base na sua localização ou na hora do dia. Depois, nunca terá de se lembrar de ligar um modo diferente ou de mudar o rosto do dispositivo.

Deixamos 5 dicas de automatismos que poderá ajustar às suas necessidades e até poderá sugerir-nos outras para adicionar a esta lista.

Configurar atalhos de relógio Apple no iPhone

Porque cada automatização que vamos explicar utiliza os mesmos passos iniciais, é por aí que vamos começar.

Abra a aplicação de atalhos no seu iPhone e selecione o separador Automação na parte inferior.

na parte inferior. Toque no sinal de mais no canto superior direito para adicionar uma nova automatização.

no canto superior direito para adicionar uma nova automatização. Escolha Criar Automatização (Pessoal).

A partir daqui, seguirá diferentes passos, dependendo da automatização que pretende acrescentar. Então, a ideia hoje é deixar dicas que utilizem automatismos que dependam da localização e/ou da hora.

Nota: Para utilizar os atalhos, necessitará do iOS 13 ou posterior no iPhone e do watchOS 7 ou posterior no Apple Watch.

1. Ativar um Modo Silencioso quando chega ao local XPTO

Se alguma vez se esqueceu de ligar o modo Espetáculo no cinema ou modo sem som no consultório do médico, apreciará esta automatização. Pode ativar um destes modos para silenciar os alertas quando chega a um local.

Siga os passos iniciais acima para adicionar uma nova automatização.

No ecrã Nova Automatização, nas lista de condições, selecione Ao chegar .

. Ao lado de Localização, toque em Escolher para procurar a localização.

para procurar a localização. Selecione o local a partir dos resultados e toque em OK.

Pode escolher a qualquer momento ou introduzir um intervalo de tempo. Toque em Seguinte .

. Selecione Adicionar ação no topo do ecrã seguinte.

no topo do ecrã seguinte. Escreva "Watch" na caixa de Pesquisa no topo e selecione Watch quando este aparecer no topo dos resultados.

Escolher modo Espetáculo ou modo sem som.

ou modo sem som. No topo do ecrã de Ações, confirmar que Ligar [Modo] está definido no topo. Caso contrário, tocar nas palavras em azul para selecionar estas opções.

Toque em Seguinte para confirmar a automatização e Concluído para terminar.

Da próxima vez que visitar aquele local onde é importante o seu relógio ficará inativo, ele ligará automaticamente o modo Espetáculo ou o modo sem som.

2. Desativar um modo silencioso quando se vai embora

Agora vamos fazer o inverso. Isto é, quando sair da sua consulta ou do teatro, o relógio deverá voltar ao seu estado normal, ativo e com o aspeto que gosta. Assim, siga os passos iniciais no início para adicionar uma nova automatização.

No ecrã Nova Automatização , na lista de opções, selecione Sair.

, na lista de opções, selecione Sair. Ao lado de Localização, toque em Escolher para procurar a localização.

para procurar a localização. Selecione o local a partir dos resultados e toque em OK.

Pode escolher a qualquer momento ou introduzir um intervalo temporal. Toque em Seguinte .

. Selecione Adicionar ação no topo do ecrã seguinte.

no topo do ecrã seguinte. Introduza "Watch" na caixa Pesquisar e selecione Watch no topo dos resultados.

Escolher modo Espetáculo ou modo sem som .

. No topo do ecrã de Ações, toque em Ligar a azul e escolha Desligar na lista pop-up na parte inferior. Confirmar a ação agora mostra Desligar [Modo].

[Modo]. Toque em Seguinte para confirmar a automatização e Concluído para terminar.

Com esta automatização, o modo Espetáculo ou modo sem som desligar-se-á automaticamente quando sair desta localização, e começará a receber as suas notificações uma vez mais.

Esta automatização poderá ser usada para um sem número de cenários, basta escolher ali uma ou outra opção.

3 - Mude o mostrador do Apple Watch quando chegar ou sair

Aqui poderemos fazer esta alteração para vários cenários e opções. Normalmente uso esta opção para, durante a hora de sono, o Apple Watch ficar com um mostrador com números grandes, por forma a ser mais fácil ver as horas sem óculos, por exemplo. Já o havia mostrado aqui.

Portanto, estas automatizações para o Apple Watch vão além de permitir ou desativar os modos silenciosos. Com a app Atalhos podemos facilmente mudar o mostrador do relógio. Isto é conveniente se usar um mostrador específico enquanto estiver a trabalhar, no ginásio, ou na escola, por exemplo. Pode querer num certo sítio um determinado aspeto e quando sair desse lugar, ter de volta uma configuração convencional do mostrador.

Neste caso vamos ao teatro e queremos que naquele lugar, num intervalo de tempo, seja ativado o Modo espetáculo.

Siga os passos iniciais no início para adicionar uma nova automatização.

No ecrã Nova Automatização, selecione Chegar ou Partir , dependendo da sua preferência.

, dependendo da sua preferência. Ao lado de Localização , toque em Escolher para procurar a localização.

, toque em para procurar a localização. Selecione o local a partir dos resultados e toque em Concluído.

Pode escolher a Qualquer hora ou introduzir um Intervalo temporal . Na imagem abaixo, utilizámos um intervalo temporal para respeitar o horário do espetáculo de teatro.

ou introduzir um . Na imagem abaixo, utilizámos um intervalo temporal para respeitar o horário do espetáculo de teatro. Toque em Seguinte .

. Selecione Adicionar ação no topo do ecrã Seguinte .

no topo do ecrã . Introduzir "Watch" na caixa pesquisar e selecionar Watch no topo.

Confirmar a ação e escolher na lista a ação que desejamos. Neste caso Definir o modo Espetáculo .

. Agora clicamos em Seguinte para confirmar.

para confirmar. Opcionalmente ative o Perguntar sempre (pessoalmente não utilizo muito). Agora clicar no botão OK para terminar.

Aqui também podemos, por exemplo, definir uma hora quando vamos ao ginásio e, nessa altura e localização, definimos um mostrador que se adeque ao que vamos fazer. Os mostradores serão mostrados tal como os escolheu na app Watch em Mostradores.

Com estas automatizações, podemos fazer mudar o Mostrador do relógio em determinado local e a determinada hora. O que se torna muito útil e teremos sempre um relógio dinâmico.