Como configurar o botão power para mostrar o Menu Desligar no Samsung Galaxy S24 Ultra

O menu de que os smartphones dispõem que apresenta a opção Desligar e Reiniciar, a par de outras, como Emergência, não está acessível por via do botão power no Samsung Galaxy S24 Ultra. Porém, é possível alterar isso e vamos mostrar-lhe como.

Apesar de não ser uma necessidade frequente, desligar ou reiniciar o smartphone pode ser necessário, em algum contexto ou momento. Contudo, talvez por haver funcionalidades mais pertinentes, o botão de power do Samsung Galaxy S24 Ultra não traz esse menu predefinido. Para muitos, pode até ser uma ausência confusa.

Em vez do habitual menu, a máquina da Samsung chama o Bixby, caso pressione o botão power continuamente, ou traz a Câmara, se carregar duas vezes seguidas.

Para aceder ao menu que lhe mostra a opção de desligar/ reiniciar o smartphone, por sua vez, precisa de deslizar o painel instantâneo (de cima para baixo) e, depois, deslizar mais uma vez (de cima para baixo, até ver o quadro dos botões das Definições rápidas completo).

Após o quadro expandir, clique no ícone, no canto superior direito, e aí vai encontrar o Menu com as opções Desligar, Reiniciar, Emergência e Informações médicas.

Caso queira devolver ao botão power o Menu Desligar, pode fazê-lo, manualmente, acedendo a Definições > Funções avançadas > Botão lateral, e selecionando Menu Desligar, em vez do Ativar Bixby.

Desta forma, poderá devolver o Menu Desligar ao botão power, conforme é habitual nos smartphones. Não se trata de uma alteração intuitiva, mas, como viu, é bastante simples.