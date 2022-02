O Linux tem associada uma aura de segurança que se tem reforçado ao longo dos anos, com provas solidas. Mesmo não sendo infalível, este é um sistema inerentemente seguro e que bate a concorrência.

Uma investigação realizada pela Google, associada ao seu Project Zero, veio confirmar algo que todos sabem de forma natural. O Linux é mais seguro que o Windows ou o macOS, em especial no que toca a resolver falhas.

O Linux é o mais seguro de todos

O Project Zero analisou a correção dos bugs relatados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021. Os pesquisadores descobriram que os programadores de código aberto foram os mais rápidos e corrigiram os problemas do Linux numa média de apenas 25 dias.

Além disso, os desenvolvedores do Linux melhoraram a sua velocidade na correção de falhas de segurança. Se em 2019 este processo demorava uns longos 32 dias, esse valor caiu para mais de metade em 2021, onde demoraram apenas 15 dias.

Adesão ao prazo e tempo de correção 2019-2021, por volume de relatórios de bugs

Vendedor Número de bugs Resolvido até ao dia 90 Resolvido no período de graça Excedeu o limite e o período de graça Média de dias a resolver Apple 84 73 (87%) 7 (8%) 4 (5%) 69 Microsoft 80 61 (76%) 15 (19%) 4 (5%) 83 Google 56 53 (95%) 2 (4%) 1 (2%) 44 Linux 25 24 (96%) 0 (0%) 1 (4%) 25 Adobe 19 15 (79%) 4 (21%) 0 (0%) 65 Mozilla 10 9 (90%) 1 (10%) 0 (0%) 46 Samsung 10 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 72 Oracle 7 3 (43%) 0 (0%) 4 (57%) 109 Outros 55 48 (87%) 3 (5%) 4 (7%) 44 TOTAL 346 294 (84%) 34 (10%) 18 (5%) 61

Linux: Windows e macOS ficam atrás na lista

A concorrência do Linux esteve bem longe dos valores apresentados pelo Project Zero da Google. A Apple está em 69 dias, a Google demorou 44 dias e a Mozilla 46 dias. Na parte inferior desta lista temos a Microsoft com 83 dias e a Oracle, que mesmo tendo menos problemas de segurança levou 109 dias.

Os problemas dos browsers também são corrigidos a um ritmo mais rápido. O Chrome tratou de 40 problemas numa média menos de 30 dias. O Firefox, com apenas 8 falhas de segurança, corrigiu-nos numa média de 37,8 dias. Já o Webkit , associado aos browsers da Apple, levou em média mais de 72 dias para corrigir os bugs.

Project Zero mostrou muito mais dos bugs

Quanto aos sistemas operativos móveis, o iOS da Apple com uma média de 70 dias é melhor que o Android, com os seus 72 dias. Por outro lado, o iOS tinha muitos mais bugs, 72, do que o Android, com os seus 10 problemas.

No geral, todos estão mais rápidos na correção de bugs de segurança. Em 2021, demorou-se, em média, 52 dias para corrigir vulnerabilidades de segurança relatadas. Há três anos esse valor era de 80 dias. Em particular, a equipe do Project Zero observou que a Microsoft, a Apple e o Linux reduziram significativamente seu tempo de correção nos últimos dois anos.