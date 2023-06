Se temos falado sobre o fim de várias versões do Windows, o cenário não é diferente no Linux e em especial no Ubuntu. A versão 22.10 Kinetic Kudu está prestes a perder o suporte da Canonnical e por isso é urgente que os utilizadores façam a atualização o mais depressa possível para estarem seguros.

Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu perde o suporte

Será no dia 20 de julho que o suporte da Canonical ao Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu vai ser terminado. Este sistema foi lançado em outubro e tem sido usado por muitos utilizadores, que rapidamente atualizaram as suas distribuições nos seus PCs.

Com este fim do suporte, esta versão irá ter o mesmo tratamento que outros sistemas tiveram no passado. Isto significa que as atualizações de segurança vão deixar de ser produzidas e distribuídas para os utilizadores que ainda estão com esta versão.

Segundo o que a Canonical revelou, o caminho para que esta situação seja resolvida passa por atualizar para a versão Ubuntu 23.04. Esta está disponível para atualização, que muitos já deveriam ter realizado aquando do seu lançamento, um processo simples e rápido.

Canonical recomenda fazer a atualização

Para realizar esta atualização do Ubuntu, deverá usar a app dedicada a esse fim. Ai, deverá procurar pela área de atualizações e procurar por uma nova. Quando esta surgir, bastará dar a ordem para a instalação da nova versão.

Não é anormal que uma versão do Ubuntu tenha uma vida útil tão curta. Esta é uma versão de transição e como tal tem apenas nove meses de suporte. A forma de resolver, tal como em outros sistemas, passa pela atualização para a versão mais recente ou para uma versão LTS.

Este é um passo normal no Ubuntu e que muitos utilizadores devem acompanhar com frequência. Manter o Ubuntu atualizado é importante e garantir ao mesmo tempo todas as atualizações de segurança necessárias e essenciais para este sistema.