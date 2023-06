Reveladas as primeiras imagens do novo relógio Samsung Galaxy Watch 6

Os wearables vieram para ficar, sobretudo se falarmos dos relógios inteligentes. Algumas marcas destacam-se neste segmento, como a Apple e a Samsung, já rivais no mercado dos smartphones. Agora foram reveladas online aquelas que serão as primeiras imagens do próximo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6. Venha então ver o que a empresa sul-coreana estará a preparar.

Primeiras imagens do Samsung Galaxy Watch 6

Quando estamos prestes a conhecer um novo equipamento pelo qual muitos consumidores aguardam, a Internet não perdoa e acabamos por conseguer ter, antes do lançamento oficial, um vislumbre daquilo que podemos esperar. Neste sentido, recentemente o jornalista Roland Quandt do WinFuture, publicou e partilhou aquelas que serão as primeiras imagens do próximo relógio Galaxy Watch 6 da Samsung.

As imagens, que parecem ser as usadas para anúncios de marketing, mostram que o design destes novos relógios acaba por ser semelhante aos modelos anteriores da Samsung. Há, contudo, algumas diferenças, pois o modelo Galaxy Watch 6 Pro conta com uma moldura giratória em volta do mostrador.

Segundo as informações, a gigante sul-coreana irá lançar este novo relógio inteligente em duas versões, o modelo Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Pro, ou Classic, que vemos nas imagens a seguir.

Percebe-se também que as bordas destes smartwatches são mais final em volta do ecrã, para oferecer ao utilizador uma visualização mais abrangente da imagem exibida. No geral, estamos na presença de relógios com um design elegante e com um sistema poderoso.

Os próximos Galaxy Watch 6 e 6 Pro/Classic vão contar com o chip Samsung Exynos W930, o qual se espera que ofereça um significativo poder de processamento. Estima-se que possa ainda haver um modelo opcional com conectividade 4G, o que possibilitará ter o equipamento ligado mesmo quando telefone não se encontre por perto.

Os Watch 6 devem ficar disponíveis nas variantes de 40 mm e 44 mm, enquanto que os Watch 6 Pro/Classic serão lançados nas opções de 43 mm e 47 mm. Para incrementar a durabilidade e resistência dos ecrãs, estes irão contar com proteção de cristal de safira.

Espera-se que a Samsung anuncie oficialmente os seus próximos smartwatches em julho durante a sua conferência Galaxy Unpacked, altura em que também deve acontecer a revelação dos novos smartphones dobráveis Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.