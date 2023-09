Os PowerToys trazem ao Windows um conjunto de ferramentas que são para muitos essenciais e quase obrigatórias. Esta ferramenta recebe agora uma novidade que quer mudar a forma como usamos as apps. O "Crop and Lock" está já disponível e pode assim ser usado por todos.

A prova de que a Microsoft pode criar soluções em conjunto com a comunidade está bem presente nos PowerToys. Esta é uma série de ferramentas que se integra com o Windows e que é alimentada, corrigida e melhorada por muitos programadores, que oferecem assim o seu trabalho à gigante do software.

Para mostrar esta união e capacidade de inovação surge agora mais uma ferramenta. Chama-se "Crop and Lock" e, segundo a Microsoft, "permite cortar uma app atual numa janela menor ou apenas criar uma miniatura". Os utilizadores só precisam de escolher a janela de destino e carregar no atalho para começar a recortar.

O "Crop and Lock" tem dois modos, um corte de miniatura não interativo que é essencialmente um feed ao vivo da área que você seleciona que é atualizada com a página. O outro, "Reparent", é o modo que a Microsoft descreve como ​​​​mais interativo, mas pode ter problemas de compatibilidade com algumas apps.

Após instalar ou atualizar os PowerToys, esta ferramenta fica de imediato disponível. Os utilizadores só precisam então de escolher o atalho certo para o modo que pretendem usar:

Miniatura: tecla Windows + Ctrl + Shift + T

"Reparent": tecla Windows + Ctrl + Shift + R

Os utilizadores devem garantir apenas que a janela da app que deseja cortar está selecionada antes de usar o atalho. Não pode apenas desenhar a área e depois escolher qual app que deverá ser usada.

O "Crop and Lock" é muito interessante para todos os que querem criar as suas janelas com dimensões próprias para algumas áreas das app. Um bom exemplo é criar uma janela do browser, com apenas algumas áreas da página que se pretende monitorizar ou controlar.

Esta é mais uma excelente ferramenta dos PowerToys e que se junta a um lote já bem recheado. O "Crop and Lock" irá certamente crescer e tornar-se ainda melhor, dando um controlo ainda maior sobre as apps do Windows.